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    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    La rebaja fue anunciada como parte del plan de contingencia a aplicar en las principales carreteras por el fin de semana largo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves. Foto referencial de archivo Diego Martin

    Con la llegada de la celebración de Fiestas Patrias se prepara un plan de contingencia en las principales carreteras de la Región Metropolitana, donde una de las medidas a aplicar en los próximos días corresponde al tradicional Peaje a luca.

    Se trata de una rebaja en el valor a pagar por parte de vehículos livianos que comienza este jueves, ante la estimación de la salida de más de 400 mil vehículos desde la capital.

    Así fue informado por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), junto a otras iniciativas como la rebaja del 50% del peaje para camiones de dos o más ejes durante la madrugada y la restricción del tránsito de camiones durante el día, junto al reforzamiento de vehículos de asistencia en rutas.

    Horario y rutas con Peaje a Luca

    Se informó que el Peaje a Luca se implementará en los siguientes días y horarios, con motivo de la salida desde la Región Metropolitana por el fin de semana largo:

    Ruta 5 Norte en peaje Las Vegas en ambos sentidos

    • Jueves 17 de 07:00 a 13:00 horas.
    • Viernes 18 de 7:00 a 10:00 horas.

    Ruta 68 en peajes Lo Prado y Zapata en dirección a la costa

    • Jueves 17 de 07:00 a 13:00 horas.
    • Viernes 18 de 7:00 a 10:00 horas.

    Ruta 5 Sur en peaje Angostura en ambos sentidos

    • Jueves 17 de 07:00 a 13:00 horas.

    En tanto, para el retorno después de las Fiestas Patrias se aplicará la misma medida durante el domingo 20 de septiembre.

    Lee también:

    Más sobre:Fiestas PatriasFiestas Patrias 2026Peaje a lucaTransporteViajesRutasDíasFechasHorarioPrecioMOPJueves17 de septiembreViernes18 de septiembreSábado19 de septiembreDomingo20 de septiembreFeriadoFeriadosFeriado irrenunciableRuta 5 NorteRuta 5 SurRuta 68Ruta 78

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