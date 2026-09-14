Cómo John Malkovich se posiciona como favorito a los Oscar por película filmada en Chile

Han pasado 32 años desde la última vez que John Malkovich fue candidato a los Oscar. Y serán 33 cuando se celebre la 99° edición de los Premios de la Academia, la más inminente en el calendario, agendada para el próximo 14 de marzo de 2027.

Esa sequía podría estar a punto de acabar. El actor estadounidense se encuentra en el centro de Caballo salvaje nueve y brinda una actuación estelar que podría catapultarlo a la gloria que se le ha resistido pese a tener una de las trayectorias más laureadas de Hollywood.

Diego Araya Corvalán

Este sábado sumó un triunfo que podría resultar clave para esas aspiraciones. En la ceremonia de clausura del Festival de Venecia, donde la película de Martin McDonagh tuvo su estreno mundial, Malkovich fue distinguido con la Copa Volpi, uno de los máximos reconocimientos a los que puede ambicionar un actor en el mundo del cine.

Ausente de esa instancia debido a que estaba ocupado filmando un proyecto en Montreal (Canadá), el artista agradeció a través de un video compartido a la organización y proyectado en la Sala Grande.

“Me siento profundamente honrado de haber sido elegido para recibir este premio, que ha recaído en tantos actores maravillosos a lo largo de las 83 ediciones del Festival de Cine de Venecia”, declaró el intérprete, quien en la ficción se pone en la piel de un agente de la CIA que viaja a Rapa Nui en los meses previos al golpe de Estado de 1973.

El actor se tomó un momento para agradecer a Martin McDonagh, “por escribir este guión maravilloso, por tu magnífica dirección y por regalarme este papel fantástico”, y al “gran” Sam Rockwell, quien encarna a su dupla en la historia.

giulia parmigiani

Durante este siglo ha habido cinco ocasiones en que el ganador de la Copa Volpi ha logrado una nominación a Mejor actor en los Oscar. El primero fue Colin Firth (Un hombre solo) y el más reciente es Colin Farrell, quien se adjudicó la distinción por Los espíritus de la isla (2022), justamente la anterior cinta de McDonagh.

La entusiasta recepción de Caballo salvaje nueve en Venecia y Telluride ya lo había instalado como serio candidato a los Oscar. Pero, tras el galardón obtenido en Venecia, ha quedado encumbrado como el actual “frontrunner” en la carrera por la estatuilla dorada.

The Hollywood Reporter ya apostaba por él antes de que comenzaran ambos festivales y, tras la clausura del certamen italiano, ha confirmado sus pronósticos de manera categórica. En tanto, según el análisis del medio, los otros miembros del elenco también han aumentado sus posibilidades: Mariana Di Girolamo saltó de la octava a la cuarta casilla (o sea, la predicción es que sí alcanzará nominación) y Sam Rockwell pasó de la segunda a la primera plaza.

Y tanto en Mejor película como en Mejor director asoma en el segundo lugar (antes estaba tercera), sólo por debajo de La odisea, la superproducción de Christopher Nolan.

Es decir, el filme ambientado en Chile está en una posición inmejorable y su estrella principal –John Malkovich– consiguió el impulso que necesitaba en un momento clave de la temporada. Ahora el desafío estará en mantener ese sitio –con una campaña que contempla desde conversatorios hasta apariciones en prensa– y resistir los embates de otros postulantes que aún aguardan por entrar a la competencia.

El más esperado es Tom Cruise. Candidato a los Oscar en cuatro ocasiones (acaba de recibir el Oscar honorífico), el actor protagoniza Digger, la nueva apuesta del mexicano Alejandro González Iñárritu. Aunque está rodeada de cierto misterio, se sabe que interpreta al hombre más poderoso del planeta enfrentado a demostrar que puede salvar a la humanidad del desastre que él mismo desató.

Su debut mundial está agendado para el 22 de septiembre, por lo que hasta esta fecha no se sabrá con certeza si cuenta con las virtudes para pelear un lugar en los Premios de la Academia. Un espacio en el que –al menos como actor– Cruise no está desde el 2000, cuando fue nominado a Mejor actor de reparto por su rol en Magnolia, de Paul Thomas Anderson.

Pedro Pascal se encuentra bajo un escenario similar. ¡Behemoth! Una vida. En piezas, la cinta en la que encarna a un violonchelista que se adentra en el mundo de la composición de música para cine, se proyectará el 2 de octubre en el Festival de Nueva York.

Algunos nombres cuyas películas ya se mostraron –en festivales o en salas– son Andrew Scott (Elsinore), Ryan Gosling (Proyecto fin del mundo), Matt Damon (La odisea), John Turturro (The only living Pickpocket in New York), Jaafar Jackson (Michael), Sebastian Stan (Fjord) y Robert Pattinson (Primetime).

Searchlight Pictures

Antes de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) revele a sus nominados, el 21 de enero de 2027, se sucederán una serie de episodios de la temporada de premios, incluyendo Globos de Oro, Critics Choice Awards y los reconocimientos que otorgan los sindicatos.

El hito más inminente para Malkovich y compañía es el estreno de Caballo salvaje nueve en el Festival de Toronto, donde el pasado 10 de septiembre comenzó una serie de proyecciones que se extenderán hasta esta semana. Luego vendrán el Festival de San Sebastián, el Festival de Londres y otros eventos de peso durante este vertiginoso tramo del año.

El filme de McDonagh llegará a los cines chilenos el próximo 5 de noviembre.