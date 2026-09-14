Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

Los medicamentos pueden influir en las bacterias y microorganismos que viven en tu intestino. A esa conclusión llegó una reciente investigación de la Universidad de Tartu en Estonia, después de analizar muestras y registros de más de 2.500 participantes del país.

El estudio, publicado en ASM Journals, sugiere que saber qué medicamentos toma o tomó en su pasado una persona, puede ayudar a explicar por qué su microbiota intestinal tiene cambios importantes .

Y es que la microbiota intestinal se vería afectada incluso años después de haber dejado de tomar ciertos medicamentos.

Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio Tendencias / La Tercera

Los medicamentos que alteran la microbiota

De acuerdo a la investigación, entre los medicamentos que alteran la población de bacterias intestinales, están:

Antibióticos.

Antidepresivos.

Betabloqueantes.

Inhibidores de la bomba de protones.

Benzodiazepinas.

Estas medicaciones suelen tratar distintas condiciones o enfermedades, como hipertensión, problemas cardíacos, acidez estomacal, depresión, reflujo, ansiedad, entre otros.

La investigación no sugiere por ningún motivo dejar de tomarlos cuando han sido indicados por un profesional de la salud . En cambio, establece que los profesionales de salud deben tomar en cuenta los medicamentos que toma una persona para entender cambios que haya podido tener su microbioma con el paso de los años.

Y es que estas diferencias muchas veces pueden reflejarse en problemas gastrointestinales persistentes, entre otras cosas.

Por ejemplo, el estudio muestra que los fármacos contra la ansiedad (benzodiacepinas) suelen tener un efecto comparable al de antibióticos de amplio espectro dentro del intestino.

Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

“Se trata de una evaluación sistemática e integral de los efectos a largo plazo de los medicamentos en el microbioma, utilizando registros médicos reales”, explicó Elin Org, académica y autora principal del estudio.

Según Org, el objetivo principal es que los investigadores y médicos se animen “a tener en cuenta el historial farmacológico al interpretar los datos del microbioma”.

De esta manera, saber qué medicamentos toma el paciente puede convertirse en un factor más para diferenciar cambios en el intestino que podrían deberse al mismo fármaco, y no atribuirlo directamente a otras enfermedades.