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    Perú: Hallan sin vida en su departamento en Lima a primo de la presidenta Keiko Fujimori

    Ante varios días sin ser visto, la exesposa de Ysidro Kagami Fujimori autorizó a la Policía el ingreso a su domicilio en el barrio de La Molina, donde fue encontrado sin signos vitales. Esta noche, la mandataria peruana se refirió a su muerte y aclaró que “por decisión de la familia, su despedida se realizará en estricto privado”.

    Por 
    Lya Rosen
    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y su primo Ysidro Kagami Fujimori. Foto: Archivo.

    Después de que sus vecinos no lo vieran por varios días, el primo hermano de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue hallado sin vida en su departamento en el distrito de La Molina, en Lima, según reportaron medios locales este domingo.

    Ysidro Kagami Fujimori era hijo de Ysidro Kagami Jiraku y Juana Fujimori, hermana de Alberto Fujimori, el expresidente que gobernó el país sudamericano entre 1990 y 2000, y padre de la actual mandataria.

    El hombre, de 67 años, vivía solo en el segundo piso de un edificio y sus vecinos le indicaron a medios peruanos que no lo habían visto desde hacía al menos 15 días, situación que generó preocupación.

    La presidenta de la junta de propietarios del inmueble le señaló al canal de televisión Latina que dejaron de verlo en sitios comunes del lugar hace ya un tiempo. “Él siempre salía a comprar pan”, relató, por lo que la preocupación aumentó porque ya no iba a hacerlo desde hace “casi varios días, casi un mes”.

    “Era muy bueno con nosotros. Con toda la junta de propietarios siempre nos saludaba, era muy amigable”, agregó la dirigenta vecinal.

    De acuerdo al diario El Tiempo, ante su prolongada ausencia, se contactó a su exesposa, quien autorizó el ingreso de la Policía a su domicilio para realizar una inspección, diligencia durante la cual Kagami fue localizado sin vida el sábado.

    El reporte policial, según el periódico, indicaba que el cuerpo no presentaba signos de violencia cuando los agentes ingresaron a la vivienda. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa del fallecimiento.

    Un guardia que vigilaba el barrio de La Molina, y solía conversar con el primo de la presidenta, aseguró que este le había contado que estaba asistiendo al hospital porque se encontraba “un poco mal” de salud, según reporta el medio Infobae.

    Durante la noche de este domingo, la jefa de Estado peruana se refirió a la muerte de su familiar en redes sociales, afirmado que “lamento profundamente el fallecimiento de mi primo Ysidro Kagami Fujimori”.

    “Elevo una oración por su eterno descanso y pido al Señor que lo acoja a su lado”, escribió Fujimori en su cuenta en X.

    Para luego aclarar que “por decisión de la familia, su despedida se realizará en estricto privado” y culminar la publicación agradeciendo “de corazón los mensajes de preocupación, las condolencias y el respeto en estos momentos difíciles”.

    Más sobre:PerúKeiko FujimoriPresidentaPrimoYsidro Kagami FujimoriMuerteMundo

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