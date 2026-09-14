Hombre muere tras recibir disparo durante un asalto mientras encumbraba volantines en Colina

Un hombre perdió la vida durante la tarde de este domingo luego de recibir un disparo en el abdomen en medio de un intento de robo registrado en la población San Alfonso de la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el capitán Juan Delgado, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), la víctima se encontraba junto a su grupo familiar en un sitio eriazo, encumbrando volantines, cuando habrían sido abordados por sujetos desconocidos.

“Mientras un grupo familiar se encontraba encumbrando volantines en el sector de Colina, habrían sido abordados por sujetos desconocidos quienes, en un intento de efectuar robo de especies, y frente a la oposición de las víctimas, habrían recibido disparos”, señaló el oficial.

A raíz del ataque, uno de los integrantes del grupo resultó herido. Se trataría de un hombre mayor de edad, residente del sector, quien sufrió una lesión en la zona abdominal.

La víctima fue trasladada hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Esmeralda de la comuna. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, falleció posteriormente.

Dinámica del ataque

Según los antecedentes manejados por la institución uniformada, el hombre se encontraba junto a sus hijos cuando al menos dos individuos habrían intentado intimidarlos para concretar un robo.

El capitán precisó que la dinámica del hecho todavía está siendo establecida mediante las diligencias desarrolladas en el lugar.

“La dinámica del hecho está siendo esclarecida, en este momento, por el OS9 y Labocar. Nos encontramos en el sitio del suceso, levantando evidencias, muestras, y cualquier antecedente que pueda aportar para dar el paradero de los autores del hecho”, afirmó.

El Departamento OS9 de Carabineros quedó a cargo de las diligencias destinadas a establecer las circunstancias en que acaeció el ataque, mientras que personal de Labocar trabaja en el levantamiento y análisis de evidencias.

Los antecedentes recopilados serán posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía Local, que deberá dirigir la investigación.

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas a raíz de este homicidio.