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    Política

    Rabat y Quiroz: las dos almas legislativas del primer semestre de Kast

    Con estilos y estrategias diametralmente opuestos, los ministros de Justicia y de Hacienda encabezan las carteras con más iniciativas despachadas a ley desde marzo. Mientras uno ha destrabado proyectos de la agenda de seguridad, incluso con votos del PC, el otro ha sido el principal promotor de la “batalla cultural” contra el modelo de gestión de la oposición.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson

    Dos hitos legislativos tuvo el gobierno el miércoles pasado, antes del tradicional esquinazo de Fiestas Patrias en el hall de la Cámara.

    A primera hora, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ingresó su nuevo proyecto ícono, la reforma al mercado de capitales, que ese mismo día comenzó a ser revisado por los diputados, en una señal de que tendrá una rápida tramitación, incluso, con la venia de la oposición.

    En tanto, al final de la sesión de ese miércoles, la Cámara despachó a ley la modificación del Código Procesal Penal para aumentar el plazo de flagrancia de un delito. La iniciativa del senador Manuel José Ossandón (RN), apadrinada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se transformó en la primera medida de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo que podría ser promulgada.

    Casualmente, los dos secretarios de Estado detrás de esas iniciativas (una comenzando y la otra terminando su tramitación) han sido los principales agentes legislativos del Presidente José Antonio Kast en su primer semestre en La Moneda.

    Además del papel que desempeñan los ministros del Interior, Claudio Alvarado (UDI), y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), quienes tienen una agenda sectorial acotada, pero políticamente apoyan todos los proyectos; Quiroz y Rabat encabezan las carteras con más iniciativas despachadas a ley desde marzo.

    Cada uno, eso sí, con estilos y estrategias distintas. En otras palabras, dos almas, dos caras de La Moneda.

    Cinco más cinco

    El titular de Hacienda, cuyo principal hito fue la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica, tiene en total cinco iniciativas promulgadas o a un paso de entrar en vigencia (entre ellas, mitigación del alza de combustibles, reajuste del salario mínimo, mayor deuda pública y acceso a la vivienda).

    Quiroz también incidió en otras dos leyes gestionadas por otras carteras: tarifas eléctricas y el bono por hijo.

    En el caso del jefe económico del Ejecutivo, solo hay textos de factura propia, algunos con un claro trasfondo de “batalla cultural”, como él mismo lo definió, en contra de un modelo de gestión de las administraciones de izquierda.

    Obviamente, esos temas, como la megarreforma, derivaron en una fuerte resistencia opositora, lo que obligó al ministro a salvar ciertas votaciones con los respaldos justos, apoyándose en una férrea disciplina oficialista y en descolgados opositores o de fuerzas aliadas.

    Rabat, en cambio, ha apostado a una estrategia diametralmente opuesta, cosechando, incluso, sorpresivamente, votos del PC para proyectos de la agenda de seguridad.

    A diferencia de Quiroz, quien ha hecho valer los contrastes con sus antecesores, Mario Marcel y Nicolás Grau (FA), el actual titular de Justicia, quien también suma cinco iniciativas despachadas por el Congreso, apostó por una lógica de continuidad institucional con sus predecesores, Jaime Gajardo (PC) y Luis Cordero.

    Pragmatismo

    En una muestra de su pragmatismo —que le ha ayudado a elevar su productividad legislativa—, patrocinó sin mayor dilación dos iniciativas que venían del gobierno de Gabriel Boric y que ya contaban con acuerdos políticos gestionados por Gajardo y Cordero: la reforma que traspasaba Gendarmería al Ministerio de Seguridad y la norma de transparencia sobre patrimonio e intereses de gendarmes. En ambas iniciativas solo le tocó estar en las votaciones finales. Ese criterio pragmático, que raya en el oportunismo político, en todo caso, no se ha aplicado por igual a otros proyectos del gobierno pasado que estaban a punto de salir del Parlamento.

    Del mismo modo, pero con mayor participación en la tramitación, logró que la Cámara y el Senado despacharan en cuatro meses otro proyecto del gobierno de Boric, que crea un nuevo Juzgado de Letras del Trabajo en Santiago, y que estuvo un plazo similar varado en el Congreso.

    Además, patrocinó un par de mociones: la mencionada norma de flagrancia y la llamada nueva ley “antipelotazos”, que busca reforzar la seguridad perimetral de recintos penales y evitar que los internos reciban objetos lanzados desde el exterior.

    Policía “duro” y policía “garantista”

    En todo caso, los primeros pasos de ambos ministros en el Congreso fueron difíciles, ya que, por lo general, los parlamentarios opositores a cualquier gobierno suelen brindar un bautizo poco amistoso, especialmente, a quienes son nuevos en política. Se trata de una suerte de “mechoneo legislativo”, que va desde ponerles sobrenombres hasta someterlos a severos emplazamientos.

    Por ejemplo, para sacar la ley de combustibles, Quiroz, quien admitía que no sería un ministro “simpático”, tuvo que apoyarse en Alvarado y García, quienes también le dieron una ayuda importante en el megaproyecto.

    A pesar de la fama de “duro”, con el tiempo la oposición se ha ido adaptando a su estilo, eligiendo minuciosamente sus peleas con el jefe económico, que en los hechos ha demostrado ser uno de los secretarios de Estado más poderosos del gabinete.

    Un factor que ha facilitado esa convivencia tensa y a ratos zigzagueante, es que Quiroz es claro en señalar cuáles son sus puntos intransables y cuáles son las materias en que está abierto a sugerencias.

    Sabiendo ya cómo juega, la oposición ha permitido una tramitación rápida a algunas de sus iniciativas (por ejemplo, la ayuda para compra de viviendas y ahora probablemente la reforma al mercado de capitales). No obstante, una situación distinta será la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, donde el bloque opositor ya se está reagrupando para dar una ardua batalla.

    Rabat, por su parte, también fue criticado en sus inicios por su pasado como abogado de Augusto Pinochet. Sin embargo, poco a poco se ha ido ganando la estima profesional y política de la oposición, al punto de que, desde el mismo oficialismo, lo ven como muy “garantista” para el perfil del gobierno de Kast.

    Pese a ello, su principal sustento político son los legisladores y asesores de RN, en quienes incluso ha confiado para llevar adelante negociaciones legislativas, por ejemplo, para destrabar el proyecto de flagrancia, que avanzó incluso con el voto a favor del PC y del Frente Amplio, algo que habría sido impensado para el gobierno de Boric. De hecho, el pasado miércoles, se llenó de elogios públicos desde el PS al FA.

    La buena relación que ha construido con la oposición le ha permitido también avanzar con otras iniciativas ideológicamente conflictivas, como la nueva propuesta de responsabilidad penal adolescente y la reforma para la expulsión administrativa de extranjeros.

    Este domingo, en una entrevista en Mesa Central, Rabat dijo que “para gobernar, en general, no debemos enamorarnos de nuestros proyectos de ley, sino debemos ser capaces de, de acuerdo a lo que es la conversación y discusión parlamentaria, poder adecuar esos proyectos. Por lo menos, lo que hacemos en el Ministerio de Justicia es que nosotros establecemos un diagnóstico y, a partir de ese diagnóstico, buscamos los medios para alcanzar una solución. A mí lo que me importa es alcanzar la solución. Los flecos, las cuestiones más laterales, la verdad es que son fruto de la negociación”.

    Más sobre:PolíticaCongresoGobiernoAgenda LegislativaLeyes DespachadasJorge QuirozFernando Rabat

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