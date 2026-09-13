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    Marcel valora reforma al mercado de capitales, pero matiza la pecera de Quiroz: “El agua bajó, pero con la reforma previsional eso se va a ir rellenando”

    El exministro de Hacienda respaldó el impulso al crédito hipotecario y al financiamiento de startups que contiene la reforma al mercado de capitales, pero puso el foco en el valor de las propiedades.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Mario Marcel, exministro de Hacienda, también advirtió sobre aumento en precio de propiedades. Andres Perez

    El exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, evaluó de manera positiva, aunque con matices, el proyecto de reforma al mercado de capitales que impulsa el gobierno, y advirtió que el alza sostenida del valor de las propiedades es determinante para que las medidas de acceso al crédito hipotecario funcionen.

    A mí me parece que es interesante lo que se está planteando para el financiamiento del crédito hipotecario (...). Estimular el crédito hipotecario es algo que es bueno, que es positivo”, dijo el economista en conversación con el programa Mesa Central, de Canal 13.

    La iniciativa, anunciada el miércoles 9 de septiembre en Cerro Castillo, busca, según el Ejecutivo, aumentar la profundidad, liquidez y competencia del mercado financiero para facilitar el acceso al crédito, impulsar la inversión y dinamizar el financiamiento para la vivienda.

    Otro de sus objetivos es ampliar las alternativas para las empresas que hoy tienen dificultades para llegar al mercado de capitales. El proyecto incorpora un segmento “Bolsa Junior” para compañías de innovación, crecimiento y proyectos de exploración minera, con reglas proporcionales al tamaño de firmas más pequeñas y jóvenes.

    Ahí el expresidente del Banco Central también dio su visto bueno. “Lo otro que creo que es positivo también es lo que se plantea de financiamiento para startups, para ir ajustando el acceso a capital en la medida que van creciendo las empresas”, afirmó Marcel.

    El factor precios

    Los anuncios del gobierno se producen en medio del déficit habitacional que arrastra el país desde hace varios años, en el que el alza de los precios se ha convertido en uno de los principales escollos para acceder a la vivienda propia.

    En ese sentido, y a falta de conocer los detalles de la iniciativa, Marcel sostuvo que es muy relevante que el conjunto de medidas no solo mejore las condiciones financieras de los compradores y reduzca el stock de viviendas disponibles, sino que también permita que se siga construyendo.

    La asequibilidad de la vivienda empeoró en los últimos 16 años, según ABIF. Imagen tratada con IA.

    “Y menciono eso, ¿por qué? Porque el tema del valor de las propiedades es bien determinante para la dinámica del crédito hipotecario y la compra de vivienda. Y en Chile, durante ya muchos años, se ha ido ampliando la brecha entre la remuneración de los trabajadores y el valor de las propiedades”, advirtió Marcel.

    El economista comentó también que ha habido “mucha ideología encima” del concepto “Chile, país de propietarios”, y que esos esfuerzos chocan de alguna manera con medidas como los beneficios tributarios para las inmobiliarias que inviertan en departamentos destinados al arriendo.

    “Entonces, por otro lado se está estimulando el tema del arriendo (...). Contraponer una cosa con la otra, creo que no tiene mucho sentido. En el corto plazo puede tener algún impacto sobre los precios. Entonces, ahí hay que calibrar bien lo que se quiere hacer. Pero me parece que es positivo”, afirmó.

    La pecera de Quiroz

    La reforma al mercado de capitales se conoce con la abreviatura MK4. Marcel recurrió a la metáfora del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de la pecera a la que le falta agua, para sostener que el nivel de ese estanque ya está en proceso de recuperación.

    “El ministro Quiroz muestra su imagen de la pecera, que baja el agua. Claro, el agua bajó en términos de la profundidad del mercado de capitales, especialmente con los retiros de fondos de pensiones. Pero con la reforma previsional eso se va a ir rellenando en los próximos años”, sostuvo, en alusión a la ley aprobada durante el gobierno de Gabriel Boric.

    El argumento del exministro es que el aumento de la cotización a los fondos de pensiones, sumado a las inversiones del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), repondrá parte de los recursos que salieron del sistema.

    “Desde que se aprobó la reforma previsional hasta ahora, los activos de los fondos de pensiones han crecido en más de 10%, pero con lo que queda por implementar de esa reforma, de aquí al 2035, aumentarían 20% más solo por las cotizaciones a la AFP y probablemente otros 10 puntos, un poquito menos, por el FAPP”, cerró el exministro de Hacienda.

    Más sobre:Mercado de capitalesMario MarcelJorge QuirozViviendaMercado inmobiliario

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