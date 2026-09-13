Gobierno reporta haber superado los $46 mil millones en Bonos de Recuperación y llega a 58 mil hogares afectados

Gobierno supera los $46 mil millones en Bonos de Recuperación y llega a 58 mil hogares afectados

Un total de 58.029 hogares afectados por distintos eventos asociados al fenómeno de El Niño han recibido Bonos de Recuperación pagados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, mediante siete nóminas que representan una inversión acumulada de $46.550 millones.

La última nómina incorporó a 11.396 nuevos hogares beneficiarios, con un desembolso total de $9.266 millones distribuidos entre las regiones de Atacama y Los Ríos.

Los montos se determinaron según el nivel de afectación registrado en la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). De esta manera, los hogares pueden recibir $375.000 por afectación baja, $750.000 por afectación media, $1.125.000 por afectación alta y hasta $1.500.000 en los casos de afectación muy alta.

“Detrás de estas cifras hay miles de familias que han enfrentado momentos difíciles producto de las emergencias y que necesitan una respuesta concreta del Estado”, señaló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Gobierno supera los $46 mil millones en Bonos de Recuperación y llega a 58 mil hogares afectados Carlos Acuna/Aton Chile

La autoridad agregó que “como Gobierno estamos entregando estas ayudas de manera ordenada, de acuerdo con el nivel de afectación de cada hogar, y ya hemos destinado más de $46 mil millones a 58 mil familias”.

Pavez sostuvo además que el Ejecutivo está preparado para responder si durante este año nuevos eventos vuelven a afectar a los mismos territorios o familias.

Distribución de los nuevos beneficiarios

La nueva nómina considera 1.758 hogares en Atacama, 7.697 en Coquimbo y 1.707 en Valparaíso.

A ellos se suman dos hogares en la Región Metropolitana, siete en O’Higgins, 16 en Ñuble, 21 en Biobío, 174 en La Araucanía y 14 en Los Ríos.

Gobierno supera los $46 mil millones en Bonos de Recuperación y llega a 58 mil hogares afectados Carlos Acuna/Aton Chile

En términos acumulados, Coquimbo concentra la mayor cantidad de hogares beneficiados, con 23.586 familias y $18.077 millones en pagos.

Le sigue Atacama, con 11.670 hogares y $10.438 millones, mientras que Valparaíso registra 11.986 hogares beneficiados y $9.807 millones entregados.

Bono de Recuperación y nuevas afectaciones

El sistema establece que el Bono de Recuperación corresponde a la primera ayuda económica que reciben los hogares afectados por una emergencia y que su monto depende del nivel de afectación consignado en la FIBE.

El modelo estacional implementado por la Subsecretaría del Interior también permite responder cuando un mismo hogar resulta afectado por más de un evento durante el año.

Gobierno supera los $46 mil millones en Bonos de Recuperación y llega a 58 mil hogares afectados

En esos casos, una familia puede recibir varios pagos del Bono de Recuperación, siempre que la suma total no supere los $1.500.000.

Una vez alcanzado ese monto máximo, los hogares pueden acceder al Bono de Sostenibilidad, correspondiente a $375.000 por evento, siempre que cumplan los requisitos establecidos y cuenten con una nueva FIBE.

Hasta la fecha, además de las siete nóminas del Bono de Recuperación, se ha tramitado una nómina del Bono de Sostenibilidad, que benefició a hogares de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío por un total de $1.500.000.

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Trabajo territorial

El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, destacó la coordinación desarrollada entre funcionarios y equipos municipales para entregar las ayudas.

“El trabajo desplegado por nuestros funcionarios junto a los equipos municipales nos ha permitido avanzar rápidamente para que las ayudas lleguen a los hogares afectados”, señaló.

Fernández agregó que “esa coordinación en terreno es fundamental: detrás de cada beneficio entregado hay equipos levantando información, recorriendo los territorios y trabajando para que las familias puedan comenzar cuanto antes su recuperación”.