Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”

”Pasamos por un momento duro, pero tenemos que salir adelante juntos", afirmó el Presidente José Antonio Kast durante este domingo, luego del tradicional Servicio Nacional de Acción de Gracias.

Tras su primera participación como Mandatario en el Te Deum Evangélico, Kast agradeció la oración por Chile. “Es un momento para detenerse, mirar muy bien nuestra patria, recoger las palabras que nos plantean de unidad y de encuentro, en la casa de todos. Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”, dijo.

Desde Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 3644, en Estación Central, el Presidente señaló que lo que más recoge de la ceremonia es “el llamado a la esperanza, a reencontrarnos y a reconstruir nuestra nación, más allá de las dificultades en temas de seguridad, en temas de empleo, en temas de vivienda”.

Así, mencionó que ha buscado la unidad nacional desde que asumió. “Creo que hemos podido encontrar acuerdos en aquellas materias importantes y seguiremos trabajando en ello, corrigiendo lo que haya que corregir y escuchando las recomendaciones que nos quiera dar cualquier sector político”, declaró.

“Chile no necesita más profetas del desastre”

El encuentro fue organizado por las Iglesias Evangélicas de Chile y coordinado por el Obispo José Rivas Espinoza. Asistieron ministros, subsecretarios, altos mandos de las Fuerzas Armadas, miembros del cuerpo diplomático acreditado y autoridades civiles, militares y eclesiásticas.

Hace 51 años se celebró la primera edición de este servicio nacional, en el día 14 de septiembre de 1975. Entre 2019 y 2025 la ceremonia se desplegó en diferentes templos de la Región Metropolitana, pero este 2026, en cambio, retornó a la Catedral Evangélica de Chile, su sede histórica.

Durante su sermón, el obispo Héctor Cancino del Valle señaló que Chile está en una transición, donde “el pesimismo se ha convertido en una costumbre y el paradigma de lo imposible se ha instalado en el debate público”.

De este modo, se refirió al panorama nacional, apuntando a una polarización, sumada a una “severa crisis económica”, una “violencia pública inédita” y a una “pérdida de confianza institucional”. Afirmó entonces que “la incertidumbre parece ser la única constante”, pero que “la crisis que vive Chile no es solo material, es fundamentalmente una crisis de confianza y de sentido. Es una crisis del alma nacional”.

En ese sentido, hizo ahínco en que “la esperanza es contagiosa”, y que “ Chile no necesita más profetas del desastre, que resalten lo mal que estamos”.

En esta línea, la autoridad eclesiástica llamó a “trazar la ruta que nos lleve con firmeza desde las ruinas del presente hacia los cimientos del futuro”. Así, manifestó que “nuestro liderazgo no puede limitarse a administrar la crisis: estamos convocados a liderar la nación, a guiarla en una profunda progresión institucional, social, pero también espiritual”.

Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Valoraciones entre ministros: del Te Deum Evangélico a los seis meses de gobierno

A la salida del Te Deum, el biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, comentó que “el mensaje es bien claro: la unidad, la esperanza y la reconstrucción, que todos los chilenos nos reencontremos unos a otros y juntos construyamos un mejor país”.

Así, señaló que “es legítimo que no todos pensemos igual, pero es igual de legítimo que la reconstrucción de un país la hagamos entre todos”.

Respecto a las palabras del obispo Cancino acerca del panorama en Chile, el secretario de Estado afirmó que “cuando la economía no marcha bien, cuando cuesta mucho encontrar un trabajo, surge la desesperanza, surge la angustia en las familias, surge la frustración, pero estamos trabajando con mucha confianza, con mucho esfuerzo”.

Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Por su parte, el titular de Vivienda, Iván Poduje, hizo ahínco en que su cartera trabaja para todos los chilenos. “Cuando se trata de vivienda, no hay colores políticos para nosotros”, dijo.

En ese tono, tras la ceremonia afirmó que “a estas alturas da lo mismo lo que pasó con el Gobierno español”, ya que en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) están “muy conformes” con el progreso que llevan.

Como un balance por los seis meses de su gestión, detalló que tienen 118 mil viviendas en construcción, a las que se sumarán 60 mil más.

“Tenemos un 80% de los subsidios asignados en Ñuble y Biobío, un avance físico de 24%, una ejecución presupuestaria de casi un 61%, vamos a llegar a 100% a fin de año”, destacó.

Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”

La ministra de la Mujer, Judith Marín, recalcó el mensaje de unidad y esperanza que marcó la jornada. Al igual que Poduje, abarcó el medio año desde su ingreso a La Moneda y afirmó que su cartera ha “tenido grandes avances, especialmente en materia legislativa”.

Sobre ese punto, Marín mencionó el impulso al proyecto de cautelares reforzadas. “Adicionalmente, logramos que el proyecto de Sala Cuna pudiese avanzar del primer trámite constitucional y eso nos tiene muy contentos. Es un avance esperado por muchas mujeres en Chile”, resaltó.

Asimismo, señaló que espera ver promulgada la ley de Sala Cuna este año, y que mira “con mucha esperanza los años venideros, porque este ha sido el puntapié inicial de nuestra gestión”.

Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Ximena Lincolao, titular de Ciencia, mencionó tras el servicio que “todos debemos trabajar en soluciones para el país, en menos diagnósticos, menos mensajes de división y pesimismo, y trabajar haciendo acuerdos entre todos”.

Respecto a la gestión de su Ministerio, afirmó que “los seis meses que vienen van a ser mucho mejores”.