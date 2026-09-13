SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”

    Tras seis años durante los que fue realizada en diferentes templos de la Región Metropolitana, este 2026 la ceremonia retornó a su sede histórica en la Catedral Evangélica de Chile. A la salida del servicio, el Mandatario recalcó que, desde que asumió la Presidencia, ha buscado la unidad nacional.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    ”Pasamos por un momento duro, pero tenemos que salir adelante juntos", afirmó el Presidente José Antonio Kast durante este domingo, luego del tradicional Servicio Nacional de Acción de Gracias.

    Tras su primera participación como Mandatario en el Te Deum Evangélico, Kast agradeció la oración por Chile. “Es un momento para detenerse, mirar muy bien nuestra patria, recoger las palabras que nos plantean de unidad y de encuentro, en la casa de todos. Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”, dijo.

    Desde Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 3644, en Estación Central, el Presidente señaló que lo que más recoge de la ceremonia es “el llamado a la esperanza, a reencontrarnos y a reconstruir nuestra nación, más allá de las dificultades en temas de seguridad, en temas de empleo, en temas de vivienda”.

    Así, mencionó que ha buscado la unidad nacional desde que asumió. “Creo que hemos podido encontrar acuerdos en aquellas materias importantes y seguiremos trabajando en ello, corrigiendo lo que haya que corregir y escuchando las recomendaciones que nos quiera dar cualquier sector político”, declaró.

    “Chile no necesita más profetas del desastre”

    El encuentro fue organizado por las Iglesias Evangélicas de Chile y coordinado por el Obispo José Rivas Espinoza. Asistieron ministros, subsecretarios, altos mandos de las Fuerzas Armadas, miembros del cuerpo diplomático acreditado y autoridades civiles, militares y eclesiásticas.

    Hace 51 años se celebró la primera edición de este servicio nacional, en el día 14 de septiembre de 1975. Entre 2019 y 2025 la ceremonia se desplegó en diferentes templos de la Región Metropolitana, pero este 2026, en cambio, retornó a la Catedral Evangélica de Chile, su sede histórica.

    Durante su sermón, el obispo Héctor Cancino del Valle señaló que Chile está en una transición, donde “el pesimismo se ha convertido en una costumbre y el paradigma de lo imposible se ha instalado en el debate público”.

    De este modo, se refirió al panorama nacional, apuntando a una polarización, sumada a una “severa crisis económica”, una “violencia pública inédita” y a una “pérdida de confianza institucional”. Afirmó entonces que “la incertidumbre parece ser la única constante”, pero que “la crisis que vive Chile no es solo material, es fundamentalmente una crisis de confianza y de sentido. Es una crisis del alma nacional”.

    En ese sentido, hizo ahínco en que “la esperanza es contagiosa”, y que “Chile no necesita más profetas del desastre, que resalten lo mal que estamos”.

    En esta línea, la autoridad eclesiástica llamó a “trazar la ruta que nos lleve con firmeza desde las ruinas del presente hacia los cimientos del futuro”. Así, manifestó que “nuestro liderazgo no puede limitarse a administrar la crisis: estamos convocados a liderar la nación, a guiarla en una profunda progresión institucional, social, pero también espiritual”.

    Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Valoraciones entre ministros: del Te Deum Evangélico a los seis meses de gobierno

    A la salida del Te Deum, el biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, comentó que “el mensaje es bien claro: la unidad, la esperanza y la reconstrucción, que todos los chilenos nos reencontremos unos a otros y juntos construyamos un mejor país”.

    Así, señaló que “es legítimo que no todos pensemos igual, pero es igual de legítimo que la reconstrucción de un país la hagamos entre todos”.

    Respecto a las palabras del obispo Cancino acerca del panorama en Chile, el secretario de Estado afirmó que “cuando la economía no marcha bien, cuando cuesta mucho encontrar un trabajo, surge la desesperanza, surge la angustia en las familias, surge la frustración, pero estamos trabajando con mucha confianza, con mucho esfuerzo”.

    Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Por su parte, el titular de Vivienda, Iván Poduje, hizo ahínco en que su cartera trabaja para todos los chilenos. “Cuando se trata de vivienda, no hay colores políticos para nosotros”, dijo.

    En ese tono, tras la ceremonia afirmó que “a estas alturas da lo mismo lo que pasó con el Gobierno español”, ya que en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) están “muy conformes” con el progreso que llevan.

    Como un balance por los seis meses de su gestión, detalló que tienen 118 mil viviendas en construcción, a las que se sumarán 60 mil más.

    “Tenemos un 80% de los subsidios asignados en Ñuble y Biobío, un avance físico de 24%, una ejecución presupuestaria de casi un 61%, vamos a llegar a 100% a fin de año”, destacó.

    Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”

    La ministra de la Mujer, Judith Marín, recalcó el mensaje de unidad y esperanza que marcó la jornada. Al igual que Poduje, abarcó el medio año desde su ingreso a La Moneda y afirmó que su cartera ha “tenido grandes avances, especialmente en materia legislativa”.

    Sobre ese punto, Marín mencionó el impulso al proyecto de cautelares reforzadas. “Adicionalmente, logramos que el proyecto de Sala Cuna pudiese avanzar del primer trámite constitucional y eso nos tiene muy contentos. Es un avance esperado por muchas mujeres en Chile”, resaltó.

    Asimismo, señaló que espera ver promulgada la ley de Sala Cuna este año, y que mira “con mucha esperanza los años venideros, porque este ha sido el puntapié inicial de nuestra gestión”.

    Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Ximena Lincolao, titular de Ciencia, mencionó tras el servicio que “todos debemos trabajar en soluciones para el país, en menos diagnósticos, menos mensajes de división y pesimismo, y trabajar haciendo acuerdos entre todos”.

    Respecto a la gestión de su Ministerio, afirmó que “los seis meses que vienen van a ser mucho mejores”.

    Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Lee también:

    Más sobre:José Antonio KastServicio Nacional de Acción de GraciasIglesias evangélicasTe Deum

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sonido, tecnología y experimentación: las coordenadas de la segunda edición del programa Fuera de Campo

    Trump compara el “bulo” del peligro de la IA con el “timo” del cambio climático

    De La Consentida al Gorro de Lana: llega vinilo con compilación de cuecas y tonadas clásicas para las Fiestas Patrias

    LarrainVial entrará a la propiedad de CIO Invest como socio minoritario

    Congreso celebrará en vivo su disco Por Amor al Viento con un concierto único en Teatro CA660

    Corte acoge recurso de protección y anula traspaso de inmuebles de la Cordesan a SLEP Santiago Centro

    Lo más leído

    1.
    Juez que viajó con licencia y aprovechó de estudiar en España es uno de los 11 expulsados del Poder Judicial

    Juez que viajó con licencia y aprovechó de estudiar en España es uno de los 11 expulsados del Poder Judicial

    2.
    Senador enfrenta nuevo proceso de desafuero: Fiscalía explica defraudación por la que acusa a Miguel Ángel Calisto

    Senador enfrenta nuevo proceso de desafuero: Fiscalía explica defraudación por la que acusa a Miguel Ángel Calisto

    3.
    Con una dotación de más de 200 carabineros: inauguran comisaría temporal en fondas del Parque O’Higgins

    Con una dotación de más de 200 carabineros: inauguran comisaría temporal en fondas del Parque O’Higgins

    4.
    Contraloría informa retrasos en atención médica en recintos de urgencia de la RM: paciente en riesgo vital esperó más de 73 horas

    Contraloría informa retrasos en atención médica en recintos de urgencia de la RM: paciente en riesgo vital esperó más de 73 horas

    5.
    Eduardo Cerna rechaza que funcionarios imputados cumplan prisión preventiva en cuarteles de la PDI: “No quiero que estén en un cuartel”

    Eduardo Cerna rechaza que funcionarios imputados cumplan prisión preventiva en cuarteles de la PDI: “No quiero que estén en un cuartel”

    6.
    Conserje revela cómo Fodich y compañía instalaron un falso cuartel PDI en un edificio de Santiago para extorsionar

    Conserje revela cómo Fodich y compañía instalaron un falso cuartel PDI en un edificio de Santiago para extorsionar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    ¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena y cuándo es obligatorio?

    ¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena y cuándo es obligatorio?

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes
    Chile

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    ¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena y cuándo es obligatorio?

    Corte acoge recurso de protección y anula traspaso de inmuebles de la Cordesan a SLEP Santiago Centro

    LarrainVial entrará a la propiedad de CIO Invest como socio minoritario
    Negocios

    LarrainVial entrará a la propiedad de CIO Invest como socio minoritario

    Rosanna Costa: “Si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente”

    Por qué Dario Amodei, el CEO de Anthropic, quiere que la IA vaya más lento y cuáles son sus propuestas

    Con Stephanie Vaquer haciendo historia: la noche que coronó el vínculo entre Chile y la WWE
    Tendencias

    Con Stephanie Vaquer haciendo historia: la noche que coronó el vínculo entre Chile y la WWE

    Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Triunfazo del Betis: el equipo de Manuel Pellegrini brilla en Villarreal y es sublíder de LaLiga
    El Deportivo

    Triunfazo del Betis: el equipo de Manuel Pellegrini brilla en Villarreal y es sublíder de LaLiga

    Repasa el triunfo de Betis contra Villarreal que deja al elenco de Manuel Pellegrini como sublíder de LaLiga

    “Que la gente crea, porque tiene con qué creer”: Ecuador da inicio a la era de Marcelo Gallardo

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días
    Tecnología

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Sonido, tecnología y experimentación: las coordenadas de la segunda edición del programa Fuera de Campo
    Cultura y entretención

    Sonido, tecnología y experimentación: las coordenadas de la segunda edición del programa Fuera de Campo

    De La Consentida al Gorro de Lana: llega vinilo con compilación de cuecas y tonadas clásicas para las Fiestas Patrias

    Congreso celebrará en vivo su disco Por Amor al Viento con un concierto único en Teatro CA660

    Trump compara el “bulo” del peligro de la IA con el “timo” del cambio climático
    Mundo

    Trump compara el “bulo” del peligro de la IA con el “timo” del cambio climático

    AfD alcanza el 30% de intención de voto en Alemania, con 10 puntos de ventaja sobre la CDU/CSU

    Sondeos en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro, cabeza a cabeza de cara a la segunda vuelta presidencial

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”