Nadie frena al líder: Kimi Antonelli vuelve a dar un golpe de autoridad en la Fórmula 1 al conquistar el GP de Madrid

Kimi Antonelli vuelve a dar un golpe de autoridad en la Fórmula 1. Bajo el calor de España, el piloto de Mercedes protagonizó una actuación sobresaliente para quedarse con el Gran Premio de Madrid y seguir como el sólido líder en la tabla general.

El italiano, que ya venía de hacer una carrera de ensueño en Monza, se anotó con su octavo triunfo de la temporada y enfila como el principal candidato al título de la máxima categoría del automovilismo.

Antonelli, imparable

Se percibía una atmósfera festiva en la capital española. El circuito denominado como ‘Madring’ volvía al calendario de la F1 después de 45 años de ausencia. En ese marco, la efervescencia de las tribunas se trasladó de inmediato a la grilla, donde el ambiente se respiraba espeso. Lando Norris aparecía en el primer cajón tras quedarse con la pole position, pero sabía que tenía Antonelli por detrás, dispuesto a embestirlo en el frenaje de la primera curva.

Al ser un trazado en el que se dan pocos adelantamientos, las primeras vueltas se mantuvieron con un orden similar al que había quedado durante la prueba de clasificación del sábado. De hecho, Antonelli y Max Verstappen habían intentado ganar terreno por fuera de la cuerva y tuvieron que devolver posiciones.

El panorama recién pudo cambiar durante la vuelta 15, cuando saltó la bandera amarilla por el retiro del Aston Martin de Lance Stroll. Ahí, la gran mayoría aprovechó para entrar a los boxes. Todos los contendientes cambiaron neumáticos, menos uno. Charles Leclerc, guiado por la estrategia de Ferrari, se mantuvo sobre el asfalto y buscó sacar valiosos segundos de ventaja.

La táctica del monegasco era curiosa. El representante del Cavallino Rampante se mantuvo con los neumáticos duros por más de 40 vueltas. En algunos momentos, incluso, le preguntaba desconcertado a su equipo: “¿En qué posición vamos a quedar? y ¿Cuál es el plan?“. Los mecánicos, por su lado, se aventuraban con un cuarto puesto y lo motivaban a seguir.

Naturalmente, el desgaste sobre las ruedas de Leclerc iban a pasar la cuenta (recién entró a los pits en la 49). A raíz de esto, el resto de los pilotos que estaban en la vanguardia comenzaron a acercarse y lo desplazaron. El nuevo líder pasaba a ser Antonelli, que nunca le quitó los ojos de encima al liderato. Norris, que había partido en el primer lugar durante la largada, se quedaba más rezagado y ya pasaba a pensar en luchar por entrar al podio, por detrás de Verstappen, que era escolta.

Con solo siete vueltas por recorrer, el transalpino solo tuvo que gestionar la ventaja con comodidad para timbrar una nueva victoria en su joven carrera. Pese a partir por detrás del primer puesto, volvió a ponerse por delante cuando otros asomaban con mayor ventaja. Una muestra de que, a sus 20 años, ya luce como un piloto imparable.

Kimi Antonelli wins Round 14 ahead of Max Verstappen and Lando Norris! 🏆



Here are your points finishers at the MADRING 👇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/ztiAr8zTRY — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Con este resultado, el italiano llegó a los 292 puntos en la tabla y le saca 81 unidades a las 211 que posee George Russell, su compañero de escudería y más cercano perseguidor. Lewis Hamilton, que se tuvo que retirar de esta carrera por un problema en los frenos, es tercero con 191.

Tras la carrera, Antonelli abordó la competencia. “Ha sido una carrera muy complicada. No ha sido fácil, sobre todo gestionando los neumáticos. Está bien ganar, pero Lando Norris merecía la victoria”, dijo en la señal internacional.

Ahora, la F1 se toma una pausa de una semana y retorna a partir del 24 de septiembre. El Gran Premio de Azerbaiyán, con el emblemático circuito callejero de Bakú, es la próxima parada.