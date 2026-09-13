Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming
El derbi enfrenta a los equipos por la cuarta fecha de la Premier League.
Este fin de semana se configura una nueva edición del derbi entre el Manchester United y el Manchester City, en el marco de la Fecha 4 de la Premier League.
Los Red Devils vienen de empatar a 2 con Everton, mientras que los ciudadanos se alzaron por 1-0 ante Coventry City en la jornada anterior y llegan como líderes de la tabla inglesa.
Cuándo juega Manchester United vs. Manchester City
El partido del Manchester United contra el Manchester City es este domingo 13 de septiembre a las 12:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Old Trafford de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester United vs. Manchester City
El partido del Manchester United contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN.
La cobertura online de la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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