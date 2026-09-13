Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

Este fin de semana se configura una nueva edición del derbi entre el Manchester United y el Manchester City, en el marco de la Fecha 4 de la Premier League.

Los Red Devils vienen de empatar a 2 con Everton, mientras que los ciudadanos se alzaron por 1-0 ante Coventry City en la jornada anterior y llegan como líderes de la tabla inglesa.

Cuándo juega Manchester United vs. Manchester City

El partido del Manchester United contra el Manchester City es este domingo 13 de septiembre a las 12:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Old Trafford de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester United vs. Manchester City

El partido del Manchester United contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN .

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