Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno. Foto: ATON.

Durante la madrugada de este sábado 12 de septiembre se esperan condiciones de viento catabático en sectores de la zona centro-sur del país, con ráfagas que podrían llegar hasta los 70 km/h .

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, explicó que el fenómeno estará asociado al denominado efecto Foehn.

Este suceso se produce luego del desplazamiento de una masa de aire frío hacia territorio argentino y la formación simultánea de una vaguada costera.

Este tipo de viento corresponde a una corriente que desciende desde zonas de mayor altura hacia sectores más bajos .

Según el territorio, recibe distintos nombres: “puelche” en el sur, “raco” en la zona central y “terral” en el norte.

Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno. Foto: Carlos Acuna/Aton Chile CARLOS ACUNA/ATON CHILE

¿Dónde se registrarán los vientos más fuertes?

De acuerdo con Leyton, Biobío será la región donde el fenómeno alcanzará mayor intensidad .

En sectores como Alto Biobío y Antuco se esperan ráfagas cercanas a los 70 km/h.

El extremo norte de La Araucanía también se verá afectado, particularmente entre Curacautín y Malalcahuello, donde las rachas rondarían los 66 km/h.

Más al sur, en Pucón, alcanzarían entre 30 y 40 km/h.

Aviso Meteorológico en Bíobío

En paralelo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un Aviso Meteorológico, la advertencia de menor escala, por viento normal a moderado para la precordillera y cordillera del Biobío.

Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno. Foto: DMC

El aviso estará vigente desde la noche del viernes 11 hasta la noche del sábado 12 de septiembre .

Según la DMC, en la precordillera se esperan vientos de 25 a 40 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h, mientras que en la cordillera los vientos podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.