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    Su defensa no se opuso: exfiscal Vinko Fodich quedará en prisión preventiva

    La audiencia de formalización del abogado y exfuncionarios PDI involucrados en una red de secuestros extorsivos continuará este sábado.

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Este sábado continuará en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de formalización de los siete imputados vinculados a una red dedicada a secuestros y extorsiones que investiga la Fiscalía Supraterritorial.

    Entre los imputados figura el exfiscal Vinko Fodich, abogado penalista y otrora funcionario de gobierno que va a quedar en prisión preventiva considerando que su defensa no se opuso a la medida cautelar que solicitó en su caso el Ministerio Público.

    Lo mismo ocurrió respecto a los imputados Rodrigo Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi, primo del economista y líder del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi.

    El juez Mario Cayul fijó en 150 días el plazo para la investigación.

    Este sábado, la audiencia va a comenzar a las 9.00 con la exposición de las defensas que se opusieron a la prisión preventiva de sus representados.

    El fiscal Miguel Ángel Orellana pidió esa medida cautelar para los siete imputados señalando que todos son un peligro para la seguridad de la sociedad.

    Respecto a los tres funcionarios de la Policía de Investigaciones imputados en la causa, el persecutor hizo ver que afectaron la imagen de la institución ya que tenían como mandato perseguir graves delitos y terminaron siendo autores de los mismos.

    La resolución del juez y los fundamentos, se van a conocer una vez que termine todo el debate sobre la necesidad de cautela.

    Más sobre:Fiscalía SupraterritorialVinko FodichLuis Moraga ParisiSecuestrosDelincuenciaSeguridadMiguel Ángel OrellanaRodrigo Navarrete Umaña

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