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    El exrector Luis Riveros (U. de Chile) entre ellos: los 18 nuevos representantes de Kast en las universidades estatales

    Los estatutos de las universidades del Estado (y una privada) establecen que el Presidente de la República debe designar representantes de él encargados de velar para que las decisiones de cada institución sean coherentes tanto con su desarrollo como con el del país. En los últimos días se han oficializado varios de esos nombramientos.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    Las 18 universidades chilenas del Estado, además de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), tienen consagrados en sus estatutos que al menos un representante del Presidente de la República será parte de sus respectivos órganos superiores, como juntas directivas o consejos superiores.

    Y aunque la cantidad de representantes y la duración en el cargo es distinta según los estatutos de cada institución, resulta habitual que en los primeros meses tras un cambio de gobierno se produzcan modificaciones, por decisiones del Ejecutivo o de los propios representantes de no continuar con un nuevo Mandatario. Esos cambios se han ido materializando durante las últimas jornadas, con algunos nombres llamativos para poner sobre la mesa.

    De hecho, hay varios de esos nombramientos que ya están totalmente tramitados, es decir, publicados en el Diario Oficial o que prontamente lo harán, y otros que ya están ingresados en Contraloría, con lo que ya pueden comenzar a ejercer. También hay algunos que aún no se conocen por estar en trámite. Hay, asimismo, un puñado de representantes del Presidente en que el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Educación Superior del Mineduc, decidió -por el momento- mantener.

    Quizás si el nombre más llamativo que aparece dentro de esos nuevos representantes es el de Luis Riveros, quien fue designado como representante de José Antonio Kast por el periodo de tres años en el consejo universitario de la Universidad de Chile, institución de la que fue rector entre 1998 y 2006. Hoy es profesor emérito de la Casa de Bello, sin realizar clases.

    Riveros llega a reemplazar a María Olivia Monckeberg, nombrada por el exPresidente Gabriel Boric y que había presentado su renuncia dos días antes del cambio de gobierno. Como representante del Presidente también fue nombrada ⁠Catalina Cabello.

    Quienes asuman como representantes del Presidente, acorde a la ley, deben cumplir ciertos requisitos, como un título profesional o grado de licenciado, reconocida experiencia en actividades académicas o directivas, y no mantener un vínculo contractual o laboral vigente con la universidad al momento de la designación.

    Dentro de la experiencia, se busca también que hayan sido parte de gobiernos institucionales y toma de decisiones, con habilidad para representar la visión del Ejecutivo de manera clara y constructiva ante la comunidad universitaria; en gestión financiera; en educación superior; y en ontrol y fiscalización.

    Otra universidad que cambió a los representantes del Presidente es la de Playa Ancha. Allí ingresaron Patricia Colarte, ⁠Juan Pablo Prieto y Juan Andrés de la Maza, que según estatutos deberían durar cuatro años en sus cargos.

    Del mismo modo, en la Universidad de O’Higgins presentó su renuncia Patricio Aceituno y en su lugar asumió Diego Durán, quien según los estatutos de dicha casa de estudios, él y los otros tres representantes estarán en el cargo “mientras cuenten con la confianza del Presidente de la República”. Otros designados fueron María del Pilar Zúñiga y Óscar Cristi.

    Hacia el sur, en la Universidad de Aysén, el gobierno designó a Ildegard Kunz para asumir en vez de Cristián Porzio. Junto a ella llegaron Teodoro Walter Díaz, ⁠Ignacio Irarrázabal y ⁠Pablo Carrasco.

    Mientras, en la UTFSM, la única privada de Chile que tiene a un representante del Presidente, Marcelo Pardo llegó en lugar de Nancy Pérez.

    La función de estos representantes es velar porque las decisiones contribuyan al desarrollo de la casa de estudios, además de su vinculación con territorios, siempre considerando el desarrollo del país.

    Tanto la cantidad de representantes, como la duración en el cargo y las características de su nombramiento, funciones y otros elementos, son heterogéneos en el sistema, y están contenidas en los estatutos de cada casa de estudio.

    ¿Más? Luis Órdenes fue designado en la Universidad de Antofagasta; ⁠Ariel Mihovilovic en la de Magallanes; Elizabeth Carihuentro y ⁠Julio Labraña en la U. de la Frontera; y Francisco Ganga en la UTEM.

    El Presidente, asimismo, decidió por ahora mantener como representante a cinco personas que estaban antes de su arribo a La Moneda: César Espíndola (U. Arturo Prat), Nolfa Ibáñez (UMCE), Mirtha Meléndez (de La Serena), Patricia Stambuck (de Magallanes) y Renato Briceño (de Tarapacá).

    Más sobre:EducaciónEducación superiorLuis RiverosUniversidades estatalesCuech

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