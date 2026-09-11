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    ¿Cómo se enteró? La profunda reflexión de Vozinha por su nominación al premio Lev Yashin en la ceremonia del Balón de Oro

    El arquero de Colo Colo sigue sacándole réditos a su gran participación en el Mundial. En ese contexto, valora la designación entre los candidatos al trofeo que premia al mejor arquero de la temporada.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vozinha, en su presentación en el Monumental. (Foto: Photosport)

    Más allá de su dubitativo inicio en Colo Colo, Vozinha puede decir con propiedad que es uno de los mejores arqueros del mundo. Incluso puede acreditarlo. Esta semana, el guardameta de Cabo Verde apareció en una selecta lista: la de los nominados al premio Lev Yashin, que distingue al mejor guardameta del planeta en la ceremonia del Balón de Oro.

    El africano sigue girando a cuenta del nuevo sitial que ocupa, después de una consagratoria actuación en el Mundial. En cuatro partidos, pasó a convertirse en una celebridad. La mejor prueba es el masivo respaldo que recibe en las redes sociales. Su llegada a los albos también se incluye en esa lógica. Responde a una mezcla entre la necesidad deportiva y el provecho del boom en que se convirtió.

    ¿Cómo se enteró? La profunda reflexión de Vozinha por su nominación al premio Lev Yashin en la ceremonia del Balón de Oro

    Vozinha trata de dimensionar lo que está viviendo. “Hoy en día, con mi edad, con la carrera que he hecho es una cosa sin explicación. No tengo palabras y estoy muy, muy orgulloso, por todo el trayecto, por todas las dificultades que pasé en mi vida y en mi carrera. Estoy muy agradecido por estar nominado. Es un gran honor estar entre esos grandes porteros”, sostiene, en un video que publicó en su cuenta en Instagram, en la que supera los 29 millones de seguidores.

    En el registro, el guardameta revela cómo reaccionó ante la nominación. “Vi todo el trayecto desde que nací. Toda la formación que hice, todas las canchas en que jugué en Cabo Verde. Todos mis colegas, todos mis entrenadores. Y Cabo Verde. El sueño siempre de seguir siendo lo mejor que podemos, independientemente de donde estemos, siempre con un propósito, con amor al fútbol, al deporte. Fue un momento que va a quedar marcado para siempre en mi memoria”, sostiene.

    El mensaje

    Vozinha les habla a los niños de su país que siguen su ejemplo. “Nunca se rindan, siempre crean mucho y sean siempre respetuosos y humildes, para ser mejores día a día. Nunca dejen de soñar”, dice.

    Y también a sus seguidores en el planeta. “Quiero agradecerles a todos los fans en el mundo entero. A los de antes y a los que comenzaron a seguirme después del mundial. Es muy especial recibir el cariño de todos, independientemente de donde estén, del país donde estén. Tengo mucha gratitud, cariño y amor”, sentencia.

    Más sobre:Colo ColoVozinhaBalón de OroLev YashinFútbolFútbol Internacional

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