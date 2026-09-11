Dónde y a qué hora ver a Alexander Zverev vs. Karen Khachanov por las semifinales del US Open
Este viernes se juegan las semifinales del Abierto de Estados Unidos.
Alexander Zverev (2° del ranking ATP) buscará la final del US Open. El alemán enfrentará al ruso Karen Khachanov (50°) en las semifinales del Abierto de Estados Unidos.
A qué hora ver a Alexander Zverev vs. Karen Khachanov por el US Open
El duelo de Alexander Zverev vs. Karen Khachanov por el US Open es este viernes 11 de septiembre, a las 16 horas e Chile.
Dónde ver a Alexander Zverev vs. Karen Khachanov por el US Open
El partido del Alexander Zverev vs. Karen Khachanov por el US Open se transmite por ESPN y Disney+.
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