Colo Colo es el líder de la Liga de Primera con comodidad. A ocho fechas del final, supera por 14 puntos a Universidad Católica y Universidad de Chile, que lo siguen en la tabla de posiciones. En la Copa Chile clasificó a los octavos de final. Aníbal Mosa no esconde que su ambición es que el Cacique se quede con los dos títulos que tiene a su alcance. En la Copa de la Liga quedó eliminado tempranamente.

Sin embargo, en otras materias, igualmente decisivas, el presidente de Blanco y Negro prefiere la cautela. Particularmente, en una: las renovaciones de contratos. En Macul deben resolver el futuro de pilares de la actual campaña. Dos de ellos son el técnico Fernando Ortiz y el capitán Arturo Vidal.

Por qué Aníbal Mosa mantiene frenadas las renovaciones de Fernando Ortiz y Arturo Vidal en Colo Colo

Esta vez, a modo de lección aprendida, el portomontino prefiere poner calma. “Cuando tengamos la copa arriba, o las copas, porque podría ser dos o deberían ser dos, vamos a conversar sobre las renovaciones. Ya hemos redundado demasiado en el tema”, afirmó, en el marco del bautismo de la Casa Alba con el nombre de Mirko Jozic, el técnico que llevó a los albos a la obtención de la Copa Libertadores de América en 1991. A la ceremonia asistió el emblemático entrenador croata. “Vamos a esperar con tranquilidad. No tenemos que ser ansiosos, porque el año pasado, por ansiosos, la realidad y la vida nos pegaron un cachetazo que nos dejó aterrizados, en el barro”, recordó.

A comienzos de 2025, después de la obtención del título de la temporada anterior, el portomontino impulsó la extensión del contrato de Jorge Almirón, quien ya tenía contrato por todo ese año, hasta fines de 2026. En agosto del segundo año, el transandino tuvo que irse por mal rendimiento. En su reemplazo llegó Ortiz.

Fernando Ortiz y Arturo Vidal (Foto: Photosport)

Esta vez, Mosa está convencido en no acelerarse. “Entonces, no apuremos, tomemos esto con tranquilidad. No le hemos ganado nada a nadie. Si bien tenemos 14 puntos de ventaja, es maravilloso y algunos sueñan con que ya la estamos levantando (la copa), no se ha ganado nada”, recuerda.

“Hay que tener cautela. No saquemos el foco de donde tiene que estar en este momento, que es la cancha. Hay que ganarle a Concepción el fin de semana”, insiste.

En ese ámbito, aborda específicamente el futuro de Ortiz. “No podemos saber qué va a pasar si no tenemos los objetivos definidos. Y cuando estén los objetivos definidos, hay que partir por la cabeza. La cabeza es Fernando Ortiz”, establece.

Luego, concluyó. “El foco es ganar los ocho partidos que quedan. Cuando eso esté asegurado, cuando el chancho esté cocinado dentro del horno, podremos conversar sobre el Tano, sobre Arturo, sobre Pedrito, sobre Juanito, sobre todo el mundo”, dijo.

Tibio acercamiento

En rigor, según supo El Deportivo, Mosa sí ha intentado tantear el terreno para una renovación de Ortiz en el Cacique. Sin embargo, ni siquiera se ha llegado a algún planteamiento económico para tentar al entrenador argentino.

Ortiz, por cierto, también es cauteloso con la posibilidad. Si bien está a gusto en el Cacique, lo que lo llevó a rechazar propuestas del fútbol mexicano a mediados de año, con la aspiración de concretar la actual campaña con el título de la Liga de Primera, el entrenador quiere conocer el proyecto deportivo del club para 2027 y, sobre todo, el esfuerzo que pretende realizar la dirigencia para mantener la actual estructura y agregarle refuerzos de nivel, pensando en la Copa Libertadores.

De reojo, por cierto, mira hacia potenciales interesados en el mercado azteca, done lo conocen por sus pasos por el América, el Monterrey y el Santos Laguna.