El juicio de los expertos frente a la disputa Quiroz-Rau por desempleo en 6,5% al término del gobierno

El desempleo se ubica en 9,5% en el trimestre terminado en julio. Con ello, se completaron cuatro meses con una cifra sobre 9%, sus niveles máximos en cinco años. Además, completa 43 meses sobre 8%.

Asimismo, el alza de la desocupación se produjo principalmente por la caída de 0,2% registrada por el empleo en relación al mismo período de 2025. Se trató del primer registro de destrucción de plazas de trabajo desde abril de 2021, en plena pandemia. En número, se destruyeron 16.292 ocupaciones.

Las personas desocupadas aumentaron 10,4% en un año y llegaron a 981.044, sobre una fuerza de trabajo de 10.295.061. El alza fue incidida por quienes se encontraban cesantes (9,4%) y por quienes buscaban trabajo por primera vez (20,9%).

Pese a este alto nivel de desempleo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mantiene su meta de que al final del gobierno espera terminar con una cifra en torno a 6,5%. Sin embargo, esa meta fue matizada por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien dijo que “esa es una meta que impuso el ministro de Hacienda. Si usted revisa mis intervenciones, yo he sido bastante más cauto”, dijo el en entrevista con EmolTV al ser consultado sobre si era posible cumplir la meta.

En esa línea, el ministro Rau comentó que “los economistas somos buenos para hacer proyecciones y equivocarnos después, y tenemos que explicar por qué nos equivocamos. Y siempre pasa algo, un choque en el precio del petróleo, una guerra temporal. Las metas exigentes son buenas en el sentido de que te obligan a redoblar, triplicar los esfuerzos”, comentó.

18 AGOSTO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Ante esta situación, Quiroz refrendó su posición y argumentó que “nosotros en Hacienda nos fijamos siempre metas exigentes y seguimos empeñados en devolverle a este país el progreso” en entrevista con radio Biobío.

Y este jueves la refrendó: “En mi calidad de coordinador del equipo económico del gobierno, quiero decir que mantenemos la meta del 6,5% que tiene este gobierno y la meta de estar creciendo al 4%, tendencialmente”, afirmó Quiroz.

Dado este escenario los expertos en temas laborales hacen sus análisis y toman partidos: algunos apoyan la meta de Quiroz, mientras otros se cuadran con la cautela que muestra el titular de la cartera de Trabajo, Tomás Rau.

Ministro del Trabajo, Tomás Rau.

Es más, el Banco Central entregó esta semana en el Informe de Política Monetaria (Ipom) que el rango de la tasa natural de desempleo (desempleo estructural) habría aumentado entre 1,0 y 2,0 puntos porcentuales durante la última década. Sin embargo, la tasa de desempleo efectiva todavía se ubica alrededor de 0,5 a 1,0 punto porcentual por sobre dicho rango, indicando que existiría también un componente de holgura cíclica. Es decir, estaría hoy entre 8% y 8,5%.

Para lograr la meta de bajar la tasa de desempleo a 6,5%, los expertos coinciden en que se necesitaría crear 700 mil a 800 mil empleos más hacia el trimestre mayo-julio 2030

Ven posible la meta

Entre quienes apoyan la visión que entrega el ministro de Hacienda se ubica el director del Centro de Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo. “Es posible si se toman las medidas necesarias y se generan consensos para reformas importantes y, especialmente si es que se piensa en el final del gobierno, como una meta de fin del periodo”, dice el economista. En su argumentación, el experto indica que “es una meta difícil. Si la meta la expresamos en términos de recuperar la tasa de ocupación pre-pandemia, actualmente el déficit es de 390 mil empleos con el último dato del INE, a lo que habría que sumar los empleos para compensar el aumento en la población en edad de trabajar que se producirán en los 4 años, con lo cual se requeriría una adición de cerca de 750 mil empleos”.

David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC.

Para Bravo, “esto va a requerir que el proyecto de reconstrucción y las otras medidas macro y de reactivación de la construcción, entre otras, empiecen a tener un efecto importante en los próximos meses y se gatille un crecimiento tal como lo indica el Banco Central”. Sin embargo, puntualiza que el crecimiento podría ser más acelerado si se abordan las reformas a la regulación laboral y al incentivo del empleo femenino y juvenil que establecimos en las propuestas de la mesa de reactivación laboral más otras en esa dirección.

Cristián Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo del segundo gobierno de Sebastián Piñera, lo ve “difícil pero no imposible. Requiere unidad, mucho empuje y un ambiente de confianza y generosidad en todos los sectores”. En su análisis indica que “con los niveles de desempleo que existen hoy en el país, las metas que plantea el ministro Quiroz son muy ambiciosas y exigentes. Sin embargo, esto va a depender de la capacidad que tenga la economía para crecer, generar inversión y crear nuevos empleos”.

Desde Libertad y Desarrollo (LyD), Exequiel Cáceres, dice que “más allá de las cifras mencionadas, los ministros Quiroz y Rau están abocados a enfrentar un desafío que ha probado ser más difícil de lo esperado, tal como lo mostró el Ipom dado a conocer ayer”.

15/06/2026 - MARIA JOSE ABUD. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Los que no lo ven posible

Entre quienes no lo ven posible se sitúa María José Abud, directora ejecutiva de Horizontal, quien se ubica detrás de la postura de Rau: “La meta de Quiroz es irrealista. El desempleo está en 9,5%, por tanto, implicaría bajar 3 puntos porcentuales en el período de gobierno, nivel que Chile no registra desde el 2017”, dice.

En ese escenario, la economista menciona que existe “un desacople importante desde la pandemia entre crecimiento económico y empleo. Utilizando el 2018 como base, la actividad creció desde 2019 un 11,5%, mientras que el empleo solamente un 4,5%. Es decir, los esfuerzos que está empujando el gobierno para reactivar la economía en los próximos años no serán suficientes para salir de esta crisis. Adicionalmente, se observa una destrucción de empleo formal a la que no estábamos acostumbrados. La contratación se ha encarecido y las medidas para revertir esta situación, algunas de las cuales ya se encuentran impulsando el gobierno en el Congreso, son más de carácter estructural, con impactos en el mediano plazo”.

23 octubre 2025 Cajas de Chile Giorgio Boccardo, Rosario Navarro, Juan Bravo. Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

Para Juan Bravo, director del OCEC-UDP, esa meta es “prácticamente imposible. Un elemento muy importante a tener en cuenta es que la evolución de la tasa de desempleo no sólo depende de la creación de empleo, sino que también de la evolución de la fuerza laboral”. En su análisis, Juan Bravo dice que “considerando que llevamos 43 meses consecutivos con tasas de desempleo del 8% o más a mi juicio una primera meta sería reducir la tasa de desempleo por debajo del 8%, lo que ya sería una mejoría importante”.

El economista del estudio de abogados La Firma y exjefe de la división de políticas laborales del gobierno de Gabriel Boric, Fidel Bennett, plantea que “es muy difícil de conseguir. Esas estimaciones descansaban sobre supuestos demasiado optimistas y no es lo que se está viendo”. Para el economista “hay una serie de medidas que se podrían adoptar desde ya, pero la mayoría va en contra de la regla de ajuste fiscal del ministro Quiroz y eso es un problema concreto. Por ejemplo, hubiese sido importante incrementar o incluso mantener el ritmo de la ejecución de gasto público en capital para carteras como vivienda, obras públicas y salud. Por otra parte, podrían haberse hecho modificaciones al Subsidio Unificado de Empleo para fortalecerlo y hacerlo más expansivo”.

Y Soledad Hormazábal, directora de Evidencia de Pivotes, apunta que “me parece que la meta de 6,5% es muy difícil de cumplir. El crecimiento ya no está creando tantos empleos como antes, es decir un punto adicional de crecimiento hoy genera menos puestos de trabajo. No es suficiente. En este contexto, las reformas deben ser profundas”.