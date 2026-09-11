Javier González: “Los jóvenes (chilenos) usan la IA más que los países OCDE y eso se correlaciona negativamente con los resultados de PISA”

Una señal de alerta encendió el resultado de la última prueba internacional PISA de la OCDE, que mide conocimientos y habilidades de los estudiantes de 15 años.

Aunque los jóvenes chilenos siguen líderes en Latinoamérica y su caída es más atenuada que la de los países desarrollados, preocupó que se obtuviera el peor resultado histórico en Matemática y el segundo más bajo en Ciencias y Lectura.

Con todo, el resultado chileno no es aislado. El descenso fue general y los expertos en el área han comenzado a ponderar los factores que inciden en este escenario. Javier González, presidente del Consejo de la Agencia de Calidad de la Educación y director de SUMMA estuvo en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -entrevistado por Rodrigo Álvarez y Roberto Gálvez-, donde entregó luces al respecto.

¿Cómo ve los resultados del reciente informe PISA para Chile?

Los resultados son negativos para el mundo y también para Chile. Todos los países vienen bajando desde 2015. Chile baja un poquito menos que el resto. No quiero decir con eso que deberíamos estar contentos, pero es importante ser justo en ese sentido. Algo que es importante recalcar es que si bien bajamos un poco menos que la OCDE, partimos de una base más baja y, por lo tanto, tenemos mucho más espacio para crecer. Hay algunas precisiones también que es importante hacer. Si uno mira los niveles socioeconómicos más bajos, el quintil más bajo, en los 25 años que llevamos en PISA, podemos ver que es el que más ha subido, el que consistentemente sube, tanto en Matemáticas como en Lenguaje y en Ciencias. Chile sigue liderando la región. Hay un tema con Uruguay que técnicamente tampoco se menciona mucho, y es que la cobertura de Uruguay en educación secundaria para efectos de PISA es en torno al 75% de los jóvenes (...) mientras que Chile tiene una cobertura en torno al 95%.

¿Cuáles son las razones para explicar esta baja global? Uno de los factores que asoma con fuerza es la distracción digital

Hay que estudiar esto con mucha calma y seriedad, porque un mal diagnóstico nos va a llevar a malas reacciones de políticas, pero hay hipótesis digitales que son razonables, que las comparto. Una de ellas es el tema de la tecnología y la otra de la pandemia (...) Es algo mundialmente también reconocido. Yéndonos al tema de la tecnología, hay fenómenos en el caso chileno, que es importante decirlo. Primero cuando vemos el nivel de uso, número de horas de uso y cómo se usa, por ejemplo, incluso el GPT, Chile se dispara respecto a la OCDE. El uso es mucho mayor y más intensivo en Chile, entre los jóvenes, que lo que vemos en el resto del mundo.

¿Eso es bueno o malo?

Es malo. Me atrevo a decirlo así (...). La IA, por cierto, es un fenómeno mundial, no es que estemos en contra de la IA, pero sí de que se ocupe de manera regulada y criteriosa. Primero que nada, en el caso chileno las cifras de PISA muestran que los jóvenes la usan más que el resto de los países de la OCDE. Segundo, sabemos que ese uso se correlaciona negativamente con los resultados de PISA. Por eso digo que es malo.

¿Por qué es negativo?

En el caso de la IA hay mucha evidencia que ya comienza a mostrar derechamente que el impacto es negativo. Muchos RCT que se llaman, experimentos con control. Primero, está lo que se llama la delegación cognitiva, que es que básicamente que yo le delego al computador aquellos procesos mentales para que piense por mí, como lo que uno hace con la calculadora o Waze (...). Lo mismo pasa con el GPT. El tema de la delegación cognitiva es algo que preocupa mucho y ya está medido lo que se llama el efecto ‘Flynn inverso’, en que las generaciones nuevas están teniendo puntajes, por ejemplo, más bajos en CI. Hay otro efecto que es muy negativo y que la evidencia ya la están mostrando universidades norteamericanas, que es el tema del desarrollo moral ético. Lo que pasa con las plataformas, el GPT, etc., es que tienden a ser aduladores de alguna manera del usuario. El joven dice, ‘me peleé con mi mamá, ¿le debería hablar o no?’ Y el GPT te dice, ‘tienes toda la razón, ella tiene que entender que tú estás enojado’. Y el efecto que estamos viendo -y esto se ha testeado en seteos experimentales-, es que se transforman en una barrera para desarrollar comportamiento prosocial, porque te va reafirmando conductas que moralmente, éticamente, uno diría que son negativas. Y hay otro tema a nivel cerebral también que ocurre, que está muy medido, que es la pérdida de memoria. La memoria se ve afectada, la capacidad de atención. Este es un tema para estudiar muy profundamente.

¿Qué tenemos que hacer hacia adelante?

Uno, fortalecer la pedagogía tanto desde el punto de vista de la formación inicial y continua, que es algo que se ha venido trabajando, pero todavía las pedagogías en Chile no están en la frontera del mundo. El tema de las prácticas pedagógicas es un tema clave. No es cualquier pedagogía, son pedagogías activas, etcétera. Es el primer nivel que llegó, nivel aula (...). El segundo nivel, que es lo que se llama la UATP para los más expertos, es la Unidad de Asistencia a la Técnica Pedagógica, que es básicamente lo que los SLEP o los municipios le entregan a los colegios, ese apoyo es tremendamente débil. Te pongo una medida: los países que funcionan tienen visitas semanales de esos supervisores.

¿Y en Chile?

Depende, entre un mes, cada dos meses. ¿Realmente pedagógica? Ese es el otro tema. Y cuando tú hablas con los SLEP, hoy día con los temas de déficit de recursos que tenemos, la doctrina Quiroz nos va a pegar (..). Lo que es la doctrina Quiroz, me voy a atrever a decir, es muy complicada en educación, porque estamos comprometiendo el desarrollo del país. Sin educación no va a haber el crecimiento a largo plazo. Eso lo sabe cualquier economista (...). Todos sabemos que la educación es el motor de la innovación y el crecimiento económico y, sin embargo, lo que vemos es que nos están cortando los recursos de educación.