Gobierno argentino anuncia creación de Sistema de Articulación de la Política Exterior para monitorear las Malvinas

El gobierno de Argentina anunció este jueves la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un nuevo mecanismo que funcionará en el ámbito de la Cancillería y buscará coordinar las actividades que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales del país.

La medida fue confirmada por la Oficina del Presidente y se enmarca en el endurecimiento de la política de Javier Milei en torno al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. Su creación, además, se conoce solo horas después de que la Presidencia corroborara que el mandatario suspendió un viaje que realizaría a Londres.

El comunicado del Ejecutivo transandino enmarcó la instauración de dicho mecanismo dentro de las políticas orientadas a “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes” .

El texto oficial, además, detalló que el nuevo sistema tendrá como objetivo “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.

También, precisa que la Cancillería podrá garantizar, a través de este instrumento, que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores del país sea “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos generales de la política exterior argentina en relación con las Malvinas y los archipiélagos del Atlántico Sur.

De la misma forma, la Casa Rosada argumentó que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía “exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”.

“ Esta coordinación permite sostener una postura firme y coherente en el tiempo, fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional y adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales, reafirmando el compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados” , apuntó.

El documento, firmado por Milei, concluye afirmando que el gobierno argentino “continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”.