Nuevo mapa mundial de la ONU reaviva las tensiones entre Japón y Rusia por disputadas islas

Tokio protesta por la representación de cuatro islas en disputa -en un mapa mundial de proyección Equal Earth publicado en un sitio web- con el mismo color utilizado para el territorio ruso.

El gobierno japonés anunció el jueves que ha exigido una corrección en un mapa mundial de proyección Equal Earth publicado en un sitio web, argumentando que dicho mapa utiliza el mismo color para el territorio ruso que para cuatro islas objeto de una disputa territorial entre Japón y Rusia.

La solicitud de corrección se transmitió al operador del sitio web a través de la Embajada de Japón en Estados Unidos, según informó el Secretario Jefe del Gabinete, Minoru Kihara.

“En el mapa se observan representaciones que contradicen la postura del gobierno japonés”, declaró Kihara en una conferencia de prensa. “Debemos evitar que se propaguen percepciones erróneas sobre los territorios y los nombres geográficos de nuestro país”, subrayó el principal portavoz del gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi.

Según The Japan Times, el mapa incluye una descripción que señala que las islas -denominadas “Territorios del Norte” por Japón y como las Kuriles del Sur en Rusia- están bajo control efectivo de Rusia, aunque Japón también reclama su soberanía.

El presidente ruso Vladimir Putin, acompañado por la ministra de Educación de la región de Sajalín, Anastasia Kikteva, visita el museo de una escuela local durante su visita a la isla Kuril del Sur de Iturup, el 13 de agosto de 2026. Foto: Archivo

El gobierno japonés sostiene que dichas islas forman parte del territorio inherente de Japón. Las islas en disputa fueron ocupadas en 1945 por la antigua Unión Soviética, que posteriormente expulsó a la población japonesa.

La Asamblea General de la ONU votó el viernes a favor de adoptar el nuevo mapa -que aumenta el tamaño del continente africano y reduce el de América del Norte y Europa-, lo que suscitó la condena de Estados Unidos.

Japón figuraba entre los 164 miembros de la ONU que respaldaron la resolución, pero ahora ha expresado su desacuerdo debido a que el mapa representa las islas en disputa del mismo color que Rusia.

Las relaciones entre Japón y Rusia se deterioraron considerablemente el mes pasado, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, realizó una visita sorpresa a las islas en disputa por primera vez.

Japón convocó rápidamente al embajador de Moscú. La primera ministra, Sanae Takaichi, declaró que la visita de Putin “ofende los sentimientos del pueblo japonés” y añadió que resultaba “absolutamente inaceptable”.

Afirmó que las islas son “una parte inherente del territorio de Japón, tanto histórica como jurídicamente”.

Moscú respondió de inmediato rechazando “categóricamente” tales declaraciones, “que consideramos políticamente inapropiadas, ofensivas y, por supuesto, jurídicamente infundadas”.