SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Nuevo mapa mundial de la ONU reaviva las tensiones entre Japón y Rusia por disputadas islas

    “En el mapa se observan representaciones que contradicen la postura del gobierno japonés”, declaró el Secretario Jefe del Gabinete japonés, Minoru Kihara.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Tokio protesta por la representación de cuatro islas en disputa -en un mapa mundial de proyección Equal Earth publicado en un sitio web- con el mismo color utilizado para el territorio ruso.

    El gobierno japonés anunció el jueves que ha exigido una corrección en un mapa mundial de proyección Equal Earth publicado en un sitio web, argumentando que dicho mapa utiliza el mismo color para el territorio ruso que para cuatro islas objeto de una disputa territorial entre Japón y Rusia.

    La solicitud de corrección se transmitió al operador del sitio web a través de la Embajada de Japón en Estados Unidos, según informó el Secretario Jefe del Gabinete, Minoru Kihara.

    “En el mapa se observan representaciones que contradicen la postura del gobierno japonés”, declaró Kihara en una conferencia de prensa. “Debemos evitar que se propaguen percepciones erróneas sobre los territorios y los nombres geográficos de nuestro país”, subrayó el principal portavoz del gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi.

    Según The Japan Times, el mapa incluye una descripción que señala que las islas -denominadas “Territorios del Norte” por Japón y como las Kuriles del Sur en Rusia- están bajo control efectivo de Rusia, aunque Japón también reclama su soberanía.

    El presidente ruso Vladimir Putin, acompañado por la ministra de Educación de la región de Sajalín, Anastasia Kikteva, visita el museo de una escuela local durante su visita a la isla Kuril del Sur de Iturup, el 13 de agosto de 2026. Foto: Archivo

    El gobierno japonés sostiene que dichas islas forman parte del territorio inherente de Japón. Las islas en disputa fueron ocupadas en 1945 por la antigua Unión Soviética, que posteriormente expulsó a la población japonesa.

    La Asamblea General de la ONU votó el viernes a favor de adoptar el nuevo mapa -que aumenta el tamaño del continente africano y reduce el de América del Norte y Europa-, lo que suscitó la condena de Estados Unidos.

    Japón figuraba entre los 164 miembros de la ONU que respaldaron la resolución, pero ahora ha expresado su desacuerdo debido a que el mapa representa las islas en disputa del mismo color que Rusia.

    Las relaciones entre Japón y Rusia se deterioraron considerablemente el mes pasado, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, realizó una visita sorpresa a las islas en disputa por primera vez.

    Japón convocó rápidamente al embajador de Moscú. La primera ministra, Sanae Takaichi, declaró que la visita de Putin “ofende los sentimientos del pueblo japonés” y añadió que resultaba “absolutamente inaceptable”.

    Afirmó que las islas son “una parte inherente del territorio de Japón, tanto histórica como jurídicamente”.

    Moscú respondió de inmediato rechazando “categóricamente” tales declaraciones, “que consideramos políticamente inapropiadas, ofensivas y, por supuesto, jurídicamente infundadas”.

    Más sobre:JapónRusiaMapaONUEqual EarthTerritorios del NorteKuriles del SurPutinSanae TakaichiMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría detecta plantas de aguas servidas sin autorización y deficiencias en tres comunas de la RM

    Princesa Astrid de Noruega muere a los 94 años, dos días después del funeral de su hermano

    Su defensa no se opuso: exfiscal Vinko Fodich quedará en prisión preventiva

    Roberto Musso de El Cuarteto de Nos: “Esta no es la banda que le gustaba al papá cuando era joven”

    Investigan al candidato Flávio Bolsonaro por financiamiento irregular en el caso de la película sobre su padre

    Kaiser cuestiona “falta” de identificación de osamentas de potenciales detenidos desaparecidos y pide al gobierno dar urgencia a su proyecto

    Lo más leído

    1.
    La Armada de Estados Unidos reconoce que Irán “destruyó totalmente” una importante base militar estadounidense en Bahréin

    La Armada de Estados Unidos reconoce que Irán “destruyó totalmente” una importante base militar estadounidense en Bahréin

    2.
    Informe de organismo de la OEA analiza el fenómeno del “tuci” y advierte de los desafíos para la política sobre drogas

    Informe de organismo de la OEA analiza el fenómeno del “tuci” y advierte de los desafíos para la política sobre drogas

    3.
    Vaughan Piccirillo-Sealey, el bebé de la foto icónica del 11-S: “Ese día definió casi todos los aspectos de la vida estadounidense”

    Vaughan Piccirillo-Sealey, el bebé de la foto icónica del 11-S: “Ese día definió casi todos los aspectos de la vida estadounidense”

    4.
    25º aniversario del 11-S: Las seis afirmaciones falsas de Trump sobre los atentados de Al Qaeda

    25º aniversario del 11-S: Las seis afirmaciones falsas de Trump sobre los atentados de Al Qaeda

    5.
    Hutíes toman estratégica isla cercana a estrecho de Bab el-Mandeb, vía clave para el transporte marítimo de petróleo

    Hutíes toman estratégica isla cercana a estrecho de Bab el-Mandeb, vía clave para el transporte marítimo de petróleo

    6.
    Evita pasar por Rusia: China alcanza un hito clave en túneles ferroviarios en Asia Central

    Evita pasar por Rusia: China alcanza un hito clave en túneles ferroviarios en Asia Central

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Contraloría detecta plantas de aguas servidas sin autorización y deficiencias en tres comunas de la RM
    Chile

    Contraloría detecta plantas de aguas servidas sin autorización y deficiencias en tres comunas de la RM

    Su defensa no se opuso: exfiscal Vinko Fodich quedará en prisión preventiva

    Kaiser cuestiona “falta” de identificación de osamentas de potenciales detenidos desaparecidos y pide al gobierno dar urgencia a su proyecto

    Las dudas sobre los aranceles de Trump golpean al cobre, pero el banco suizo Julius Baer mejora precio objetivo
    Negocios

    Las dudas sobre los aranceles de Trump golpean al cobre, pero el banco suizo Julius Baer mejora precio objetivo

    La agenda de Rosanna Costa en el Chile Day 2026

    Santander Arena: la estrategia musical detrás del recinto que por casi dos décadas vistió Movistar

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico
    Tendencias

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto dice la última actualización de dos modelos meteorológicos

    Dónde y a qué hora ver a Frances Tiafoe vs. Ben Shelton por las semifinales del US Open
    El Deportivo

    Dónde y a qué hora ver a Frances Tiafoe vs. Ben Shelton por las semifinales del US Open

    Dónde y a qué hora ver a Alexander Zverev vs. Karen Khachanov por las semifinales del US Open

    Joaquín Niemann sufre con el viento y cede el liderato en la segunda ronda del Abierto de Irlanda

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Roberto Musso de El Cuarteto de Nos: “Esta no es la banda que le gustaba al papá cuando era joven”
    Cultura y entretención

    Roberto Musso de El Cuarteto de Nos: “Esta no es la banda que le gustaba al papá cuando era joven”

    La avanzada de escritores que va a Alemania para preparar a Chile como Invitado de la Feria del Libro de Frankfurt 2027

    La palabra de la Academia: “Entregamos los Emmy a seres humanos, no a algo creado por una máquina”

    Princesa Astrid de Noruega muere a los 94 años, dos días después del funeral de su hermano
    Mundo

    Princesa Astrid de Noruega muere a los 94 años, dos días después del funeral de su hermano

    Investigan al candidato Flávio Bolsonaro por financiamiento irregular en el caso de la película sobre su padre

    EE.UU. recuerda los 25 años de los ataques con actos en todo el país

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”
    Paula

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis