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    UDI llama al Ejecutivo a focalizar discusión del Presupuesto de 2027 en reactivación del empleo

    Entre las medidas que propone el gremialismo se encuentra modificar el subsidio unificado al empleo, de tal manera que se amplíe para los jóvenes de 25 y 29 años. También proponen eliminar el índice de vulnerabilidad exigido del 60%.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    UDI llama al Ejecutivo a focalizar discusión del Presupuesto de 2027 en reactivación del empleo Prensa UDI

    La Unión Demócrata Independiente (UDI) entregó este jueves una serie de propuestas para la reactivación del trabajo, luego que la tasa de desempleo alcanzara un 9,5% durante el trimestre mayo-julio de 2026.

    “Ante la presentación del Presupuesto, desde la UDI le pedimos al Gobierno que este sea el presupuesto del trabajo, de la creación de empleo y de las oportunidades. Porque detrás de cada puesto de trabajo hay una familia que necesita ingresos, tranquilidad y poder salir adelante”, señaló la vicepresidenta del partido, María José Hoffmann.

    “Entendemos que este es el principal problema y debería ser la principal obsesión de cada uno de los ministros y del gobierno del presidente José Antonio Kast”, señaló por su parte la diputada Constanza Hube, de la comisión de Trabajo.

    Le pedimos al gobierno que el presupuesto del año 2027 sea el presupuesto del trabajo, sea el presupuesto del empleo. Que cada una de las partidas, que cada una de las glosas, que cada uno de los ítems de la Ley de Presupuesto vengan con un enfoque de inversión pública, vengan con un enfoque de empleo, cómo generar más empleo, no en un mediano plazo, sino que en un corto plazo”, añadió la legisladora.

    Consideramos esencial que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Vivienda sean parte de la mesa interministerial del trabajo. Eso es parte de las propuestas que le entregamos al ministro del Trabajo y que esperamos que se materialicen”, continuó sobre el asunto Hube.

    Entre las medidas que propone el gremialismo se encuentra modificar el subsidio unificado al empleo, de tal manera que se amplíe para los jóvenes de 25 y 29 años. También proponen eliminar el índice de vulnerabilidad exigido del 60%.

    “Lo que vamos a pedir particularmente es una iniciativa que tiene que ser por parte del gobierno, pero que antes de que entre en vigencia o mientras ya entre en vigencia se haga rápidamente la modificación: que se pase el límite de 24 años a 29 años para que sean más jóvenes los que puedan tener acceso a ese subsidio”, señaló Hube.

    Más sobre:UDIEmpleoPresupuesto 2027Trabajo

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