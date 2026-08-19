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    Arturo Vidal enfrenta la críticas por su nivel: “Físicamente estoy hecho un animal, solo he perdido velocidad”

    El defensor de Colo Colo les responde a sus detractores. Sostiene que sus niveles siguen siendo cercanos a los de sus mejores tiempos.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arturo Vidal, en el partido ante Recoleta (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Arturo Vidal asume que si los resultados son desfavorables para Colo Colo, las miradas estarán puestas sobre su trabajo. El Rey es el capitán albo y, por su trayectoria, el principal referente del equipo que dirige Fernando Ortiz.

    En los últimos partidos, sin embargo, no se han podido conocer sus explicaciones. A diferencia de su comportamiento habitual, ha evitado la zona mixta. Hay quienes ven en la llegada de Vozinha al plantel albo la razón para que el exmediocampista de Juventus, Barcelona y el Inter de Milán evite la comparecencia.

    Arturo Vidal enfrenta la críticas por su nivel: “Físicamente estoy hecho un animal, solo he perdido velocidad”

    El Rey se muestra informado de lo que se dice respecto de su rendimiento. Lo afronta en su plataforma de streaming. Naturalmente, enfrenta el análisis. “Esa es una tontera de lo más grande. Me río, ya”, expresó en El Reinado de Vidal. “Hoy (ayer) puedo jugar otro partido más, en serio”, planteó.

    “Físicamente estoy hecho un animal, de verdad. Estoy espectacular”, apuntó, en otra señal de la condición en que se siente. “Uno solo va perdiendo la velocidad, por eso hay que trabajar la potencia, la fuerza”, añade.

    Arturo Vidal, en el partido entre Colo Colo y O'Higgins (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Vidal expone estadísticas de rendimiento que dan cuenta de su vigencia. “En cualquier momento puedo hacer el récord, subirme a la máquina para hacer 10 kilómetros para que vean que estoy volando. De verdad estoy muy bien”, enfatiza.

    Al nivel del Barcelona

    De hecho, sostiene que aún es capaz de registrar las marcas de sus mejores momentos. “En Barcelona hice 10 kilómetros en 37-38 minutos, algo así, volando. Ahora no lo he hecho, pero tres kilómetros los hago en 11 minutos o 10 y medio, con 39 años. Pero acá te sacan y dicen que no estás físicamente”, apunta, en respuesta a sus detractores.

    De hecho, atribuye exclusivamente a Fernando Ortiz la decisión de sacarlo del campo de juego en los 58′ del duelo ante los rancagüinos. “Escuché que me cambiaron porque debía tener algún dolor, que no aguantaba. Me sacaron porque el entrenador quiso, pero pude seguir jugando”, estableció.

    En esa línea, aseguró que sigue estando en condiciones de rendir en plenitud por el máximo de tiempo. “Tengo madurez, quiero estar siempre, más ahora que estamos cerca de la 35. No estoy para jugar 90, estoy para jugar 180. Hoy me levanté al gimnasio, porque necesito más”, sentenció.

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