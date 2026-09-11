Triunfo y portazo a la Roja: Flamengo de Erick Pulgar gana a Independiente del Valle en la ida de cuartos de Libertadores

Flamengo puede jugar mal, pero la cantidad de estrellas que conforman su plantel le permiten salir airoso la mayoría de las veces. Así sucedió en Quito, donde el local Independiente del Valle fue muy superior a los cariocas, quienes encontraron la manera de imponerse 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Pero el campeón estuvo lejos de ese juego avasallador que lo llevó a ganar tres títulos del torneo, en los últimos siete años. Al contrario, fue el cuadro del Guayas el dueño de la pelota y las acciones, al menos en el primer tiempo.

Los dirigidos del joven entrenador uruguayo Joaquín Papa adelantaron sus líneas en la mitad del mundo, insistió por los costados, pero no lograba la contundencia necesaria para acercarse al arco visitante. La más clara llegó en los pies de Carlos González, quien consiguió rematar un centro desde la derecha que terminó dando en la base de un vertical.

En la segunda parte, los brasileños no podían salir de la presión de los anfitriones. Eso, hasta después de la hora de partido, cuando un contragolpe gestado por Jorginho continuó en el centro de Samu Lino para el gol de Bruno Henrique, a los 61 minutos.

El local estuvo cerca de empatar, pero las intervenciones de Ayrton Lucas y Leo Pereira, en jugadas consecutivas, impidieron la conquista. Este último jugador aprovechó un centro desde la derecha de Emerson Royal para poner el 2-0, a falta de un cuarto de hora para el final, conquista que cerró el partido. La vuelta se disputará el próximo jueves 17 de septiembre en el Maracaná de Río de Janeiro.

Otro portazo

Pese al buen momento del antofagastino, la selección chilena todavía es un escenario lejano. En marzo pasado, el futbolista no apareció en la nómina del equipo, para los amistosos que se jugaron en Nueva Zelanda, ante el equipo local y Cabo Verde.

En ese entonces, de acuerdo con la información publicada por El Deportivo, fue el propio mediocampista quien pidió no ser convocado para esa gira internacional. El jugador optó por quedarse en Río de Janeiro al momento que vivía el Fla en ese momento, poco después de que el entrenador portugués Leonardo Jardim asumiera la banca del gigante carioca.

Con la llegada del luso, el chileno argumentó que buscaba concentrarse en consolidar su puesto en el equipo titular. Así, decidió priorizar su presencia en el club antes que participar en los amistosos de la selección.

Es más, Pulgar tampoco asomó en los amistosos disputados en junio, la derrota ante Portugal y el triunfo sobre República Democrática del Congo. Pese a las sucesivas negativas, existía el indicio de que su nombre estuviera en los duelos que afrontará la Roja en América del Norte. Sin embargo, un medio partidario al Mengao develó que el futbolista le dio un nuevo portazo al equipo nacional.

“Erick Pulgar optó por no ser convocado para la selección chilena. Al igual que en las otras ocasiones, el volante prefirió enfocarse en el Flamengo y quedar fuera de la lista final de Nicolás Córdova”, publicó el sitio Coluna do Fla.