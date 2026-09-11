Expresidente George W. Bush recuerda el 11/9 a través de una exposición de sus pinturas

Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el exmandatario de Estados Unidos, George W. Bush, recuerda la tragedia que definiría su presidencia con una exposición de 16 pinturas inspiradas en los sucesos que dejaron casi 3.000 muertos.

Como recordó AFP, Bush, que cumplió 80 años en julio, llevaba menos de ocho meses al mando de EE.UU. en el momento de los ataques que rememora en la exhibición Recordando el 11 de Septiembre, en su museo presidencial en Dallas.

La muestra, de acuerdo a la agencia, comienza con una representación de Nueva York después de que las Torres Gemelas se derrumbaran tras ser impactadas por los aviones comerciales secuestrados por yihadistas. En estos lienzos se ven los edificios del sur de Manhattan en medio un humo gris bajo un cielo aún azul.

In commemoration of the 25th anniversary of Sept. 11, the George W. Bush Presidential Museum is featuring a new collection of 16 paintings by President Bush titled Remembering 9/11 and a limited-time display of artifacts such as the official speech cards used by President Bush,… pic.twitter.com/CIsdu6mh6J — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) September 9, 2026

“25 años después, (Bush) ha vuelto a ese momento decisivo de la historia de Estados Unidos con pincel y lienzo, pintando los símbolos, las personas y los abrazos que se le han quedado grabados desde entonces” , introduce la exposición al visitante.

El otrora jefe de Estado norteamericano aparece en varios de sus cuadros, que incluyen momentos icónicos de los que fue protagonista. Entre ellos cuando su personal le informó que un segundo avión había impactado contra el World Trade Center, o como cuando toma la mano de su padre, el también expresidente George H. W. Bush.

La bandera estadounidense es, asimismo, un tema recurrente en esta serie pictórica -que contrarresta el color con el oscuro pasaje que recuerda-, expuesta en el George W. Bush Presidential Center de Dallas, Texas.

Desde una pequeña visibilidad en el primer cuadro que representa el ataque a Manhattan, pasando por su total protagonismo al ocupar todo el marco en otra pintura que ilustra el Pentágono -que fue alcanzado por un tercer avión-, hasta cuando es ondeada por los servicios de emergencia en otro lienzo.

El exmandatario George H. W. Bush también se muestra a sí mismo en varios de los cuadros de su exposición Recordando el 11 de Septiembre. Foto: @TheBushCenter en X.

“Estos son los momentos que el presidente Bush eligió pintar, porque son los momentos que más recuerda: no el miedo, sino la determinación; no la desesperación, sino el instinto de los estadounidenses comunes de unirse y ayudarse mutuamente”, afirma la descripción de la exposición que estará abierta hasta fines de septiembre.

Se trata de la última colección especial producida por el expresidente, quien comenzó a pintar tres años después de dejar la Casa Blanca en 2009, inspirado por el ensayo del primer ministro británico Winston Churchill, La Pintura, mi Pasatiempo.

Sus muestras anteriores estaban dedicadas a retratos de veteranos de las guerras posteriores al 11/9 en que se vio involucrado su país y a inmigrantes estadounidenses.