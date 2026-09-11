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    Expresidente George W. Bush recuerda el 11/9 a través de una exposición de sus pinturas

    El exmandatario, que cumplió 80 años en julio, llevaba menos de ocho meses al mando de EE.UU. en el momento de los ataques, los cuales rememora en la exhibición de su museo presidencial en Dallas.

    Por 
    Lya Rosen
    El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush. Foto: Archivo.

    Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el exmandatario de Estados Unidos, George W. Bush, recuerda la tragedia que definiría su presidencia con una exposición de 16 pinturas inspiradas en los sucesos que dejaron casi 3.000 muertos.

    Como recordó AFP, Bush, que cumplió 80 años en julio, llevaba menos de ocho meses al mando de EE.UU. en el momento de los ataques que rememora en la exhibición Recordando el 11 de Septiembre, en su museo presidencial en Dallas.

    La muestra, de acuerdo a la agencia, comienza con una representación de Nueva York después de que las Torres Gemelas se derrumbaran tras ser impactadas por los aviones comerciales secuestrados por yihadistas. En estos lienzos se ven los edificios del sur de Manhattan en medio un humo gris bajo un cielo aún azul.

    “25 años después, (Bush) ha vuelto a ese momento decisivo de la historia de Estados Unidos con pincel y lienzo, pintando los símbolos, las personas y los abrazos que se le han quedado grabados desde entonces”, introduce la exposición al visitante.

    El otrora jefe de Estado norteamericano aparece en varios de sus cuadros, que incluyen momentos icónicos de los que fue protagonista. Entre ellos cuando su personal le informó que un segundo avión había impactado contra el World Trade Center, o como cuando toma la mano de su padre, el también expresidente George H. W. Bush.

    La bandera estadounidense es, asimismo, un tema recurrente en esta serie pictórica -que contrarresta el color con el oscuro pasaje que recuerda-, expuesta en el George W. Bush Presidential Center de Dallas, Texas.

    Desde una pequeña visibilidad en el primer cuadro que representa el ataque a Manhattan, pasando por su total protagonismo al ocupar todo el marco en otra pintura que ilustra el Pentágono -que fue alcanzado por un tercer avión-, hasta cuando es ondeada por los servicios de emergencia en otro lienzo.

    El exmandatario George H. W. Bush también se muestra a sí mismo en varios de los cuadros de su exposición Recordando el 11 de Septiembre. Foto: @TheBushCenter en X.

    “Estos son los momentos que el presidente Bush eligió pintar, porque son los momentos que más recuerda: no el miedo, sino la determinación; no la desesperación, sino el instinto de los estadounidenses comunes de unirse y ayudarse mutuamente”, afirma la descripción de la exposición que estará abierta hasta fines de septiembre.

    Se trata de la última colección especial producida por el expresidente, quien comenzó a pintar tres años después de dejar la Casa Blanca en 2009, inspirado por el ensayo del primer ministro británico Winston Churchill, La Pintura, mi Pasatiempo.

    Sus muestras anteriores estaban dedicadas a retratos de veteranos de las guerras posteriores al 11/9 en que se vio involucrado su país y a inmigrantes estadounidenses.

    El expresidente George W. Bush trabajando en su serie pictórica Retratos de Coraje. Foto: Biblioteca y Museo Presidencial Harry S. Truman.
    Más sobre:George W. BushEstados Unidos11-SAtaquesExposiciónPinturasRecordando el 11 de SeptiembreDallasMundo

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