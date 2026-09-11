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    Trump afirma que repetiría “exactamente lo mismo” en Irán pese al riesgo de derrota en elecciones de mitad de mandato

    El presidente de Estados Unidos, además, reiteró su predicción de que la guerra terminará “justo después” de las denominadas ‘midterms’ y volvió a apuntar a un supuesto intento de injerencia iraní en los comicios de noviembre próximo.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que haría exactamente lo mismo con respecto a su decisión de iniciar una guerra contra Irán, aunque ello supusiera una derrota para el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato -las ‘midterms’- del 4 de noviembre, un desenlace en el que además afirma no creer.

    “Si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo”, apuntó Trump al ser consultado en una entrevista en la cadena conservadora Fox News si se arrepentía de alguna decisión con respecto a la guerra de Irán. “No creo en la palabra ‘arrepentimiento’”, aseguró.

    El magnate republicano respondió así al escenario planteado por la periodista Laura Ingraham, respecto de que, quizás, de no haber emprendido su ofensiva contra Teherán, el Partido Republicano “se encaminaría sin problemas hacia una victoria en las ‘midterms’”. “Eso no lo sabes”, acusó Trump en una breve interrupción.

    “Supongamos que todo fuera sobre ruedas, pero Irán tuviera un arma nuclear: la usarían, están locos. Habrían arrasado con Israel, habrían arrasado con Medio Oriente y habrían empezado a atacar un par de nuestras ciudades”, afirmó.

    Sin embargo, cuando Ingraham -conservadora, pero crítica con la campaña militar estadounidense en la República Islámica- le planteó la posibilidad de, una vez decidido a intervenir en el país asiático, “entrar con todo y acabar con ellos”, el presidente estadounidense tomó como excusa los comicios: “Quizá no lo haga por las elecciones”.

    Reiterando su predicción de que la guerra terminará “justo después” de las ‘midterms’ y añadiendo “o tal vez termine antes”, el inquilino de la Casa Blanca volvió a apuntar a un supuesto intento de injerencia iraní en las elecciones de medio mandato.

    Están intentando hacer todo lo posible para sacarme del poder porque creen que los demócratas les permitirán, en esencia, tener un arma nuclear”, argumentó.

    Finalmente, en el mismo supuesto que el Partido Demócrata -al que se referió como “un puñado de canallas”- lograra el control del Senado y de la Cámara de Representantes, y echase por tierra su agenda, Trump otra vez rechazó arrepentirse de iniciar la guerra de Irán, sosteniendo que “es lo que hay”.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosGuerraIránMidtermsPartido RepublicanoMundo

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