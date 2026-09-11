Secretario general de la OTAN asegura que los miembros de la alianza están hoy junto a Estados Unidos cuando se cumplen 25 años del 11-S

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha recordado este viernes a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, coincidiendo con su 25 aniversario, y ha asegurado que los miembros de la Alianza Atlántica siguen estando hoy junto a Washington como los hicieron tras los ataques hace un cuarto de siglo.

“En este 25 aniversario de los ataques contra Estados Unidos el 11 de septiembre, honramos la memoria de todos aquellos que perdieron la vida”, ha señalado el jefe de la OTAN en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha mostrado una foto de la explanada de las banderas de la sede de la organización en la que todas las enseñas están a media asta.

Rutte ha reivindicado la unidad mostrada por los países aliados tras los atentados esgrimiendo que “en aquel momento de oscuridad, los aliados se mantuvieron unidos”, y recordando que aquellos ataques llevaron a la OTAN a invocar “por primera y única vez” en su historia el Artículo 5 de defensa colectiva.

Esta cláusula del Tratado del Atlántico Norte establece que un ataque armado contra uno de los miembros de la Alianza Atlántica será considerado un ataque contra todos y contempla que el resto de aliados presten asistencia al país atacado.

“Los amigos y aliados de Estados Unidos en la OTAN estuvieron a su lado entonces y estamos a su lado hoy”, ha zanjado el también ex primer ministro de Países Bajos en su mensaje.