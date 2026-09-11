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    Joaquín Niemann sufre con el viento y cede el liderato en la segunda ronda del Abierto de Irlanda

    El chileno debió hacer frente a las complejas condiciones climáticas y solo pudo terminar en el par de la cancha. Sin embargo, mantiene intactas sus posibilidades de cara al fin de semana.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann no pudo repetir el éxito de su primera jornada, pero se mantiene en el grupo de avanzada.

    Joaquín Niemann vivió una complicada segunda ronda en el Abierto de Irlanda. El golfista nacional sufrió este viernes con las condiciones climáticas en el Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg. El fuerte viento costero nuevamente fue un factor importante en la jornada y el chileno debió manejar esas dificultades, que de todas formas lo sacaron del primer lugar que había conseguido en el estreno.

    La primera parte del recorrido fue bastante similar para Joaco, pues se mantuvo en par en el comienzo, para luego acertar con dos birdies consecutivos en los hoyos siete y ocho. No obstante, un bogey en el noveno frenó ese impulso inicial y dio inicio a un paso muy irregular, sumamente influido por las condiciones atmosféricas.

    Y si bien en la décima bandera, el talagantino logró recortarle un golpe a la cancha, falló en la siguiente parada, por lo que a esas alturas estaba resignando posiciones con respecto al jueves.

    Vuelta compleja

    En el 12 rozó el birdie, pero se complicó con el putt, debido a la velocidad de la bola producto de las rachas de viento. Esto también se pudo ver en los tiros de salida. Varios de ellos cayeron en zonas complejas, obligándolo a extremar recursos salir de esas dificultades y así poder salvar el par.

    Las siguientes cuatro banderas (14, 15, 16 y 17) eran esperadas con ansias por el chileno, tomando en cuenta que en la jornada anterior había conseguido birdies en todos ellos. Sin embargo, en esta pasada las cosas serían totalmente distintas, pues hizo par en los tres primeros y un bogey en el último, un error que significó un retroceso en la lucha por el liderato y le valió terminar el día en el par de la cancha (70 golpes), pues quedó en el quinto puesto, con -5, a seis impactos del irlandés Shane Lowry.

    El puntero local no solo consiguió arrebatarle la cima a Joaco, sino que pulverizó su récord del campo conseguido el jueves, al terminar con un score de 62 golpes (-8), por lo que se estaría haciendo acreedor del bono de US$ 30 mil que ofrece uno de los principales auspiciadores del torneo, que es parte del DP World Tour, el otrora Tour Europeo.

    Más sobre:GolfDP World TourAbierto de IrlandaJoaquín Niemann

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