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    El exsubsecretario de Hacienda ya tiene nuevo destino: regresa a la Fundación P!ensa

    La ex autoridad asumirá este 14 de septiembre como vicepresidente ejecutivo de la misma entidad que dirigió por una década y que dejó para asumir la subsecretaría de Hacienda. Tras su salida del gobierno por un test de drogas que él ha impugnado, la fundación presidida por Gonzalo Bofill lo refichó. “Mi vocación de servicio público se ha fortalecido", indicó Rodríguez tras esa experiencia.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    Subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

    El abogado Juan Pablo Rodríguez Oyarzún vuelve al mismo lugar de donde salió en marzo para asumir como subsecretario de Hacienda: la fundación P!ensa, organización que ya dirigió por una década.

    Rodríguez, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso de 36 años, asumió como subsecretario de la cartera que dirige el ministro Jorge Quiroz el 11 de marzo y renunció el 23 de julio, tras dar positivo en un test de drogas que Rodríguez ha impugnado públicamente. El profesional negó ser consumidor de drogas y cuestionó los exámenes realizados por el laboratorio Corthorn Health. Y aunque otros exámenes que el abogado se hizo en otras instituciones dieron resultado negativo, el gobierno no lo volvió a incorporar a cargos en el sector público. Pero Rodríguez ya tiene un nuevo destino profesional. En realidad, es un regreso.

    El directorio de la fundación P!ensa aprobó por unanimidad su reincorporación a la entidad, a partir de este lunes 14 de septiembre, pero ahora al cargo de vicepresidente ejecutivo. Rodríguez trabajó en el primer gobierno de Sebastián Piñera -entre 2011 y 2014- como asesor del ministerio Secretaría General de la Presidencia y luego entró como investigador a la Fundación P!ensa, fue director del área legislativa y en 2016 asumió la dirección ejecutiva.

    Fundación P!ensa es un centro de estudios creado en 2013, con sede en Valparaíso, que está dedicado al análisis de políticas públicas y a promover una mayor participación de las regiones en la discusión sobre el desarrollo de Chile.

    Su directorio de 14 integrantes es presidido por el empresario Gonzalo Bofill Velarde, socio y presidente de Empresas Carozzi, quien destacó el regreso de Rodríguez: “Lamentamos la inexplicable salida desde la subsecretaría, pero al mismo tiempo agradecemos que vuelva a P!ensa desde este nuevo rol estratégico. Juan Pablo es una gran persona y profesional, que conoce profundamente esta institución y vuelve después de haber tenido una experiencia muy relevante en el servicio público. Estamos convencidos de que puede contribuir significativamente a una nueva etapa de P!ensa, fortaleciendo tanto nuestra vocación regional como nuestra capacidad de incidencia nacional”.

    Desde su nuevo cargo, el abogado tendrá un rol estratégico para fortalecer la incidencia pública de P!ensa, impulsar proyectos relevantes para el desarrollo de la Región de Valparaíso y contribuir al debate nacional desde una perspectiva regional, informó por escrito la fundación.

    “Queremos que P!ensa tenga cada vez mayor capacidad para transformar buenas ideas en proyectos concretos para la región y, al mismo tiempo, influir en las grandes discusiones del país. Hoy también se aporta a la política desde los centros de estudios, desde la sociedad civil y desde las regiones”, señaló, por su parte, el propio Juan Pablo Rodríguez.

    El abogado se refirió también a su salida del gobierno de José Antonio Kast. “Mi vocación de servicio público se ha fortalecido. Dejé la Subsecretaría de Hacienda en circunstancias que considero profundamente injustas, pero con la tranquilidad de haber dicho siempre la verdad, con todos los antecedentes y exámenes que lo acreditan. Estoy agradecido de la oportunidad de servir a Chile y de seguir haciéndolo, además del transversal apoyo que he recibido”, indicó.

    “En P!ensa continuaré trabajando por el desarrollo de nuestras regiones. Esos meses en la Subsecretaría me sirvieron para evidenciar la importancia que tiene el aporte regional para nuestro país, y me mueve la convicción de que las personas fuera de Santiago podemos contribuir enormemente a Chile”, finalizó el ex subsecretario Rodríguez.

    Más sobre:EconomíaHaciendaJuan Pablo RodríguezLT Domingo

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