Temblor hoy, sábado 12 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, sábado 12 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

15:51 horas

Sismo de magnitud 4.1, localizado a 86 km al sureste de Mina La Escondida y a 108 km de profundidad.

13:04 horas

Sismo de magnitud 4.3, localizado a 57 km al este de Moquegua y a 57 km de profundidad.

10:47 horas

Sismo de magnitud 3.2, localizado a 9 km al este de Parque Fray Jorge y a 9 km de profundidad.

10:30 horas

Sismo de magnitud 3.0, localizado a 5 km al este de Parque Fray Jorge y a 28 km de profundidad.

09:30 horas

Sismo de magnitud 3.0, localizado a 10 km al oeste de Chañaral y a 32 km de profundidad.

09:08 horas

Sismo de magnitud 3.0, localizado a 30 km al noroeste de Quintero y a 29 km de profundidad.

08:25 horas

Sismo de magnitud 3.5, localizado a 34 km al noroeste de Vicuña y a 78 km de profundidad.

04:18 horas

Sismo de magnitud 3.2, localizado a 2 km al suroeste de Parque Fray Jorge y a 29 km de profundidad.

03:16 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 27 km al noroeste de La Serena y a 49 km de profundidad.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: