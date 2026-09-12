PDI desbarata banda que vendía drogas y tenía armas en Puente Alto: cuatro imputados quedan en prisión preventiva. Imagen referencial, de archivo

Cuatro imputados quedaron en prisión preventiva tras un operativo que permitió desarticular una organización vinculada a la venta y acopio de drogas y a delitos relacionados con armas de fuego en la población San Pedro, en Puente Alto.

El procedimiento, denominado “Ángel Negro”, fue desarrollado por el equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Puente Alto de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, y terminó con seis personas detenidas, todos chilenos y mayores de edad, luego del ingreso a tres domicilios del sector.

“A raíz de denuncias por el delito de tráfico de drogas, amenazas y porte ilegal de armas, detectives integrantes del Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal Puente Alto, utilizando diversas técnicas investigativas, lograron la identificación de una persona que efectivamente estaba cometiendo estos ilícitos”, explicó el jefe de la Bicrim Puente Alto, Lucas Riroroco.

Según detalló el funcionario policial, las diligencias permitieron además identificar a otras personas relacionadas con el principal investigado y los domicilios donde se desarrollarían las actividades ilícitas.

Producto de esos antecedentes, la PDI obtuvo órdenes judiciales de entrada y registro para tres inmuebles de la población San Pedro, donde fueron detenidos el principal blanco de la investigación y otros cinco imputados.

Un video registró disparos contra un denunciante

El principal investigado mantenía una orden de aprehensión vigente por tráfico de drogas y registraba antecedentes previos.

Entre los elementos recopilados durante la investigación se encontraba un registro audiovisual que permitió avanzar en su identificación.

“En este video se observa que efectúa disparos en contra de una de las víctimas que son además denunciantes. A partir de ello se recopiló información y se logró establecer quién era esta persona”, señaló Riroroco.

El prefecto agregó que, tras los allanamientos, fueron incautados aproximadamente 1,5 kilos de drogas, entre clorhidrato de cocaína, cocaína base y cannabis, equivalente a más de 10 mil dosis, con un avalúo superior a $28 millones.

Las armas incautadas

El operativo también permitió incautar una pistola calibre .22 con mira láser, una escopeta calibre 12, un arma a fogueo tipo revólver y un rifle a postones con mira telescópica. Además, los detectives decomisaron 74 cartuchos de distintos calibres, dos balanzas digitales y dinero en efectivo.

“Se logró la desarticulación de diversos puntos de venta y acopio de sustancias ilícitas en el sector de la población San Pedro de la comuna de Puente Alto, logrando de esta forma la detención de seis personas”, señaló el fiscal adjunto Javier Cabaña Navín, según la identificación contenida en la transcripción entregada.

El persecutor agregó que los imputados fueron formalizados por delitos de tráfico de drogas, disparos injustificados y tenencia ilegal de arma de fuego.

Tras la audiencia, el tribunal decretó la prisión preventiva de cuatro de los detenidos. Según el fiscal, la medida fue impuesta “por considerar el tribunal que eran un peligro para la seguridad de la sociedad”.