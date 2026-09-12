Seis kilos ganados, clases de inglés y un salto medido: la transformación de Darío Osorio para llegar a la Premier League. Foto: @cpfc

Darío Osorio (22 años) dio su primer gran paso en Inglaterra. El atacante formado en la U fue titular en la victoria del Crystal Palace frente al Middlesbrough, por la Copa de La Liga. Su estreno llegó pocos días después de que el club londinense concretara su arribo.

El recorrido internacional del ariete comenzó en agosto de 2023, cuando dejó Universidad de Chile para incorporarse al Midtjylland, de Dinamarca. Tenía 19 años y llegaba a un campeonato menos expuesto que el de las principales ligas europeas. Tres años después, firmó por cinco temporadas con Las Águilas.

Entre un punto y otro hubo un proceso que no se limitó a lo futbolístico . Osorio modificó su preparación física, aprendió inglés y tuvo que adaptarse a varios cambios.

Preparación intensa

Uno de los cambios más visibles ocurrió en su físico. Desde que dejó Chile, el delantero aumentó en seis kilos su masa muscular. Del CDA se fue pesando 71,4 kilos. Hoy, la balanza le marca 77 kilos. El objetivo fue adaptar su cuerpo a una competencia en que la intensidad tiene un valor importante. El atacante mantiene las características asociadas al uno contra uno y su remate aún es su fuerte, pero ha desarrollado una estructura distinta a la que tenía cuando apareció en la U.

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A ese proceso se sumó el aprendizaje del idioma. Durante sus años en Dinamarca tuvo clases de inglés, una iniciativa que el Midtjylland implementa para los jugadores latinos del plantel. Osorio mantuvo esas instrucciones durante toda su estadía y llegó a Inglaterra con una base que le permite comunicarse con sus nuevos compañeros.

El idioma es ahora parte de su adaptación al Crystal Palace. Claro que en sus primeros días en Londres, el chileno comenzó a relacionarse con futbolistas con los que comparte lengua nativa. Uno de ellos es Jefferson Lerma, mediocampista colombiano. El vínculo se fortaleció durante sus primeras jornadas en el club. También se acercó al arquero argentino Walter Benítez.

Un salto medido

La decisión de llegar al Crystal Palace está relacionada con la forma en que se ha proyectado su carrera. Antes de concretarse el acuerdo con el club londinense, sus representantes tuvieron acercamientos con instituciones de mayor peso dentro de Europa. Sin embargo, optaron por una alternativa que les permitiera mantener una progresión gradual.

La idea en el entorno de Osorio fue evitar un salto que pudiera terminar reduciendo sus oportunidades de jugar. En un equipo que pelea en puestos más altos, Osorio podía encontrarse con una competencia que dificultara su continuidad. En el Crystal Palace, en cambio, la apuesta contempla un espacio para que pueda incorporarse progresivamente a la dinámica de la Premier League y a la larga ganarse un puesto en el equipo titular.

La determinación responde también a una premisa que ha acompañado su carrera desde que salió de la U: no acelerar los tiempos. El objetivo no era llegar cuanto antes a los grandes del Viejo Continente, sino hacerlo después de haber atravesado etapas intermedias que le permitieran acumular experiencia.

Foto: @cpfc

En Midtjylland ya cumplió la primera parte de ese ciclo. En Dinamarca tuvo que enfrentar por primera vez la experiencia de vivir lejos de Chile. El cambio también implicó acostumbrarse a una nueva cultura, a otro idioma y a un fútbol con características diferentes al chileno. El club le permitió además disputar competencias internacionales, una experiencia que lo hizo aumentar su exposición.

Con el paso de las temporadas, Osorio fue adquiriendo mayor protagonismo. El equipo danés se transformó en el lugar donde desarrolló parte de los aspectos que hoy le permiten afrontar el siguiente desafío. La Premier League, en ese contexto, representa un salto gradual y, al mismo tiempo, una oportunidad para comprobar cuánto puede trasladar de su evolución de los últimos años.

Su llegada robustece la presencia nacional en Inglaterra. Para el curso actual, ya estaba Marcelino Núñez con Ipswich Town, que ascendió del Championship. Es el rival con el que se enfrentará este sábado a las 11 horas, por la primera división inglesa.