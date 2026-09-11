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    CMPC recibe cesión de terreno para nuevo terminal portuario en Rio Grande do Sul

    La empresa precisó que el terminal ya cuenta con licencia previa y, que tras la obtención del terreno, el proceso deberá continuar con la licencia de instalación, requerida antes del inicio de su construcción.

    Por 
    Patricia San Juan
    31 Marzo 2026 Fachada Cmpc Foto: Andres Perez Andres Perez

    La filial forestal del grupo Matte, CMPC, informó que recibió la cesión onerosa de un área federal de cerca de 400.000 m² en el Puerto de Rio Grande, donde se proyecta la instalación del Terminal Rio Grande do Sul S.A., un nuevo Terminal de Uso Privado (TUP) destinado al movimiento de celulosa.

    En un comunicado la empresa precisó que el terminal ya cuenta con licencia previa y, que tras la obtención del terreno, el proceso deberá continuar con la licencia de instalación, requerida antes del inicio de su construcción.

    “Este hito representa un nuevo avance para CMPC en Rio Grande do Sul y refleja nuestro compromiso de largo plazo con Brasil. Contar con esta área nos permite seguir avanzando en una infraestructura logística preparada para acompañar el crecimiento de nuestras operaciones y la escala futura de CMPC como actor global”, señaló Augusto Robert, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CMPC.

    El nuevo terminal contempla una inversión cercana a $1.500 millones de reales brasileros y tendrá capacidad para movilizar hasta 9 millones de toneladas al año, considerando las operaciones de descarga de barcazas y carga de buques.

    CMPC recibe cesión de terreno para nuevo terminal portuario en Rio Grande do Sul

    El proyecto considera dos sitios de atraque para buques, dos para barcazas y un almacén cubierto de 59.000 m², con capacidad para 220.000 toneladas de celulosa. El TUP será desarrollado mediante un joint venture entre CMPC y Neltume Ports, mientras que su operación estará a cargo de Sagres.

    Actualmente, cerca del 90% de las exportaciones de celulosa de CMPC en el estado, equivalentes a aproximadamente 1,85 millones de toneladas anuales, se movilizan a través del Puerto Público de Rio Grande.

    La nueva infraestructura permitirá acompañar el crecimiento proyectado de los volúmenes de CMPC hasta 4,6 millones de toneladas anuales hacia 2030, añadió la empresa.

    Más sobre:CMPCBrasilGrupo MatteRio Grande do Sul

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