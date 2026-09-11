Decretan prisión preventiva para Martín de los Santos ante peligro de fuga y por considerarlo un peligro para la sociedad

Santiago, 11 de Septiembre de 2026. Interpol entrega a la justicia, en la corte Suprema a Martin de Los Santos luego de ser extraditado desde Brasil tras escapar de su formalizacion por golpear a un conserje de un edificio en Vitacura Diego Martin/Aton Chile

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago definió la tarde de este viernes dejar en prisión preventiva a Martín de los Santos, imputado por la grave agresión en contra de Guillermo Oyarzún, un adulto mayor que se desempeñaba como conserje de un edificio en Vitacura.

El imputado llegó durante esta jornada a Chile tras ser extraditado desde Brasil. En este país fue detenido el pasado 2 de julio de 2025 en la ciudad de Cuiabá.

Previamente en Chile había sido formalizado por la mencionada agresión, ocurrida el 17 de mayo del año pasado a las afueras del edificio donde trabajaba la víctima. En aquella circunstancia, el hombre de 70 años fue atacado con golpes de puño en su rostro, lo que hizo necesario someterlo a una cirugía maxilofacial y que le generó una secuela oftalmológica en el ojo derecho.

Respecto a la decisión del tribunal, el fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, rebatió lo señalado durante la audiencia por parte de la defensa del imputado, sobre que prácticamente no había estado prófugo de la justicia.

“El señor Martín de los Santos prácticamente ha estado mintiéndole al tribunal. Señaló situarse en un domicilio en la comuna de Pichilemu, ya se encontraba en Brasil a esa época. En ningún momento se entregó voluntariamente a las autoridades en Brasil, en conocimiento de que se había decretado una orden de detención y solo es detenido gracias a la difusión roja que realiza Interpol”, explicó.

“ Estos elementos se discutieron en la audiencia, tanto el peligro de fuga por los hechos de haberse viajado a Brasil sin la autorización, a lo que se agrega la solicitud original del tribunal de un peligro para la seguridad de la sociedad , por la forma comisión del delito, las penas que arriesgan y todas las circunstancias que rodearon el hecho mismo”, añadió el persecutor.

Así las cosas, Lanas confirmó que ya se encuentra definida la fecha para la audiencia de preparación de juicio oral: el próximo 2 de octubre de 2026. Con ello, se espera que el juicio oral contra el imputado se inicie a mediados de noviembre de este año.

El Ministerio Público solicita una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo contra Martín de los Santos. En el caso de una sentencia condenatoria el imputado podrá abonar el tiempo que estuvo privado de libertad en Brasil, señaló también el fiscal.