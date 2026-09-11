Exministra Steinert se integra a AthenaLab para investigar cambios jurídicos en la persecución al crimen organizado

Un total de 115 días han pasado desde que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, dejó el gobierno tras un cuestionado paso de 69 días por la administración del presidente José Antonio Kast. A poco más de tres meses de su salida, ocurrida la noche del 19 de mayo, la también exfiscal tiene un nuevo trabajo.

Durante los últimos días la exministra de Seguridad se sumó al equipo del centro de pensamiento, AthenaLab, dedicado a la investigación sobre temas de defensa y seguridad. En esa misma organización, y hasta antes de asumir en el gobierno, se desempeñaba como investigadora, la ahora subsecretaria de Seguridad, Pilar Giannini.

Este miércoles, precisamente, l a también exfiscal de Tarapacá había participado en el lanzamiento del estudio “Identidad y Cohesión Nacional: Una invitación a reflexionar sobre lo que nos une”, de dicha organización presidida por el empresario Nicolás Ibáñez.

Según quienes conocen de la llegada de Steinert a AthenaLab, explican que la exautoridad encabezará un programa de investigación que deberá entregar analizar y entregar recomendaciones respecto a las mejoras jurídicas que se pueden realizar a la hora de juzgar causas de crimen organizado.

La exfiscal, explica una fuente de este medio, aportará con su conocimiento del sistema de justicia tras su experiencia como expersecutora. La idea, agregan conocedores, sería levantar propuestas más allá de de la persecución e investigación, sino que también centrado en el juzgamiento por parte de los tribunales de las causas de crimen organizado.