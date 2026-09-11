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    Chevesich reconoce que “había cierta emocionalidad” en debate por remoción de jueces y explica decisión de no dar nombres

    "Se tratan de asuntos referidos a licencias médicas, hay datos sensibles que no se pueden dar a conocer. Entonces, en ese sentido, el tribunal pleno ha sido muy cauto", indicó la presidenta de la Suprema. Los 11 sancionados ya fueron notificados y están suspendidos.

    Por 
    José Navarrete
     
    José Carvajal Vega

    La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, reconoció que hubo un componente emocional presente en la deliberación en la que los 18 ministros del pleno del máximo tribunal decidieron en votación dividida remover a 11 jueces que viajaron al extranjero contando con una licencia médica.

    “Los plenos fueron bastante pacíficos, aun cuando, obviamente, remover a un juez a una jueza igual es complejo. O sea, había cierta emocionalidad incorporada en la decisión, pero fueron pacíficos, todo se llevó en buen sentido, y cada uno votó de acuerdo al conocimiento que tuvo los antecedentes concretos de cada caso, y conforme, coherentemente de acuerdo a ello, emitió su votación”, destacó en un diálogo con la prensa, la tarde de este viernes, en el Palacio de Tribunales.

    De 58 cuadernos de remoción analizados, el pleno se pronunció respecto a 37 casos, desestimando la sanción para 26 jueces.

    “Respecto de aquellos que se removió es porque se estimó que había habido mal comportamiento, tal cual como lo señala el artículo 80 de la Carta Fundamental para disponer la remoción y la mayoría de los casos se consideró el criterio de la proporcionalidad”, manifestó la magistrada.

    Ante las expectativas generadas por el proceso disciplinario que ella encabezó, Chevesich evitó pronunciarse respecto a si su liderazgo se había visto debilitado con este proceso.

    “Mire, en realidad, en su momento se dispuso la apertura con los antecedentes que se tenían, pero después era menester conocer caso a caso, y como ya señalé, todos los jueces, todas las juezas, informaron, acompañaron antecedentes, se agregó su hoja de vida, y esos fueron los antecedentes que se consideraron para tomar una decisión concreta sobre la materia”, planteó.

    Asimismo, detalló que la norma que aplicó la Corte Suprema para sancionar fue el artículo 80 de la Carta Fundamental.

    Respecto a los jueces que acudieron al Tribunal Constitucional, no hubo pronunciamiento.

    Chevesich sostuvo que “es su competencia analizar cada uno de estos requerimientos que se han planteado”.

    Sobre la identidad de los jueces sancionados, informó que “el pleno decidió no dar los nombres y ya fueron notificados cada uno de ellos”.

    “En realidad, mientras no estén las decisiones adoptadas, nada se puede decir en cuanto a los nombres. Por regla general, en materia disciplinaria no se dan nunca los nombres. Porque además, en esos cuadernos, más aún que se tratan de asuntos referidos a licencias médicas, hay datos sensibles que no se pueden dar a conocer. Entonces, en ese sentido, el tribunal pleno ha sido muy cauto”, sostuvo.

    La presidenta del máximo tribunal del país precisó que la sanción tardará en materializarse y por ahora los 11 jueces estarán suspendidos.

    “Se les comunicó a ellos, también a la corta de apelación respectiva, por lo tanto, desde ya están suspendidos y hay que esperar la redacción del fallo y redactar 37 sentencias con todas las prevenciones y los argumentos de los magistrados. Nos va a tomar su tiempo, pero lo vamos a tratar de hacer lo más pronto posible”, aseguró.

    Más sobre:Corte Suprema

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