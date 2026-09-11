Encapuchados realizan disturbios en el Instituto Nacional por el 11-S: hay siete detenidos

Al menos siete personas fueron detenidas la tarde de este viernes producto de disturbios registrados al interior del Instituto Nacional, en el centro de Santiago, en el marco de una nueva conmemoración del golpe de Estado de 1973.

Desde el Servicio Local de Educación Pública (Slep) Santiago Centro, informaron al respecto que, de los detenidos, cinco corresponden a estudiantes del establecimiento de calle Arturo Prat.

Agregaron que las detenciones, realizadas en flagrancia por parte de personal de Carabineros, se registraron “luego de que un grupo de personas encapuchadas irrumpieran en el establecimiento, provocando incidentes que obligaron a evacuar el recinto y suspender las clases cerca de las 16:30 de la tarde” .

En este marco, expresaron que como Slep “condenamos categóricamente toda expresión de violencia que ponga en riesgo la integridad física y emocional de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de la comunidad educativa, así como cualquier acción que afecte el normal desarrollo de las actividades pedagógicas”.

Finalmente, señalaron que desde el servicio prestarán toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las eventuales responsabilidades.