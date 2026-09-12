11 libros y documentales para entender los ataques del 11-S 25 años después

La torre elevada: Al Qaeda y los orígenes del 11-S

Lawrence Wright (Debate, 2009)

El libro de Lawrence Wright, aparecido sólo cinco años después de los atentados y ganador del Premio Pulitzer, es una suerte de precuela del 11 de septiembre de 2001. Relata la dramática historia de John O’Neill, jefe de la sección de contraterrorismo del FBI, y su larga investigación sobre Al Qaeda y Osama bin Laden desde inicios de los 90, que cayó en oídos sordos. Eso, al punto de que O’Neill dejó la agencia en agosto de 2001 y murió pocos días después -paradojas del destino- en la torre sur, cuando era jefe de seguridad del World Trade Center. El libro de Wright relata también el ascenso de Bin Laden desde sus años en Afganistán durante la invasión soviética, hasta Al Qaeda. La obra, considerada el libro del año en 2006 por John Le Carré, se convirtió en una exitosa serie protagonizada por Jeff Daniels.

Ash and honor: the untold 368 minutes of 9/11

Jeffrey Robinson (St. Martin’s Press, 2026)

Recién publicado en Estados Unidos, el libro de Jeffrey Robinson recrea el caos, temor y confusión que rodearon las seis horas posteriores a los ataques del 11-S, apoyado en los relatos de testigos oculares, algunos de los cuales nunca habían hablado. El libro cuenta las decisiones que se tomaron en el gobierno en los minutos inmediatamente posteriores a los atentados, desde la negativa del servicio secreto al pedido del Presidente George W. Bush de regresar a Washington desde Florida, donde se encontraba, hasta lo que sucedió en el búnker ubicado bajo el East Wing de la Casa Blanca. También narra el desconcierto que generó en el Pentágono la decisión de Vladimir Putin de enviar aviones de guerra rusos hasta el límite del espacio aéreo de Estados Unidos minutos después de los ataques. “Un registro invaluable de cómo opera la cadena de mando y la burocracia bajo situaciones de presión extrema”, escribió el Publishetr Weekley.

The only plane in the sky (edición extendida)

Garrett M. Graff (Simon & Schuster, 2026)

En estos 25 años la literatura ha entregado reveladores novelas sobre lo sucedido el 11 de septiembre de 2001, desde el libro de Jonathan Safran Foe Tan fuerte, tan cerca, que relata la historia de un niño en busca de la verdad sobre su padre muerto en los atentados de las Torres Gemelas, hasta El hombre del salto, de Don Delillo, sobre el deambular de un oficinista cubierto de cenizas por las calles de Nueva York. The only plan on the sky, de Garrett Graff, cuenta, sin embargo, parte de esa misma realidad a través de historias en la voz de sus protagonistas -algunos de ellos fallecidos y cuyos registros en muchos casos quedaron grabados-, desde el chef del restaurante de las Torres Gemelas, Windows on the World, hasta los controladores aéreos, periodistas y autoridades del gobierno de EE.UU. Graff se limita a recoger esos relatos y recrear paso a paso lo que cada uno de ellos vivió. Es el 11-S en primera persona.

Ghost wars

Steve Coll (Penguin Press, 2004)

El libro del periodista Steve Coll, ganador del Premio Pulitzer en 2004, es un completo recuento del terrorismo islámico desde inicios de los años 80 hasta el 11 de septiembre de 2001 y el papel de la CIA en todo ese proceso. La obra busca responder algunas de las preguntas clave surgidas tras los atentados, como por qué la inteligencia de Estados Unidos no fue capaz de prevenir lo sucedido el 11-S y qué rol jugó la CIA en el inicio de Al Qaeda. Pero también revisar, a través de numerosas fuentes en el mundo militar, de la política y de la inteligencia estadounidense, el apoyo dado por ese país a la lucha contra los soviéticos en Afganistán, que acabaría alimentando el extremismo islámico y al propio Bin Laden. El relato parte desde la revolución islámica iraní, pasando por el atentado a los cuarteles de los marines en Beirut en 1983 -el mayor atentado contra intereses de EE.UU. antes del 11-S-, al inicio de la guerra contra el terrorismo.

All the Presidents’ wars

Peter Bergen (W. W. Norton & Company, 2026)

Peter Bergen es probablemente el mayor experto en Al Qaeda y en terrorismo islámico de Estados Unidos. Sólo dos meses después de los atentados, en noviembre de 2001, publicó Holy War Inc, el más detallado trabajo de investigación hasta ese momento sobre Al Qaeda y la radicalización islámica. Desde entonces ha publicado una larga lista de libros esenciales para entender lo sucedido el 11-S y sus consecuencias. The longest war, de 2011, fue considerado por The New York como el libro esencial sobre la guerra contra el terrorismo. En 2021 publicó Rise and fall of Bin Laden, que complementa su libro anterior Manhunt, sobre la búsqueda de Bin Laden desde las montañas de Tora Bora a Pakistán. Su última obra, All the President’s wars, va más allá y analiza sobre la base de más de 500 entrevistas las decisiones y la seguidilla de guerras que siguieron al 11-S y cómo fueron manejadas por los distintos presidentes, desde Bush a Trump.

11-S, el Informe Comisión Nacional de Investigación

(Paidos, 2004)

El mayor y más detallado recuento de lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001 está contenido en el trabajo de la comisión investigadora creada por ley por el Congreso de Estados Unidos. “El 11 de septiembre de 2001 amaneció templado y casi sin nubes en la parte este de Estados Unidos”. Así parte el texto para cuya elaboración se entrevistó a más de 1.200 personas en 10 países y se revisaron cerca de 2,5 millones de documentos. Presidida por el republicano Thomas Kean, exgobernador de Nueva Jersey, la comisión ofreció un acucioso relato minuto a minuto de lo que sucedió el 11-S, pero también contempla una investigación sobre los inicios de Al Qaeda. Entre quienes testificaron ante la comisión está el propio Presidente George W. Bush junto a una decena de altos funcionarios de su gobierno, además del exmandatario Bill Clinton y el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani.

Bush en guerra

Bob Woodward (Ediciones Península, 2003)

El día en que Estados Unidos sufrió el mayor ataque terrorista de su historia, el entonces director de la CIA, George Tenet, no tuvo que asistir a la Casa Blanca para su tradicional informe de inteligencia, a las 8 A.M., porque el presidente viajaba temprano a Florida. Con el recuerdo de ese episodio parte el relato del primero de los cuatro libros que Bob Woodward dedicó a la presidencia de George W. Bush, que cubre lo sucedido en su administración, desde que los aviones chocaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono, hasta el inicio de la guerra en Afganistán y las presiones del vicepresidente Dick Cheney por lanzar un ataque contra Irak. Como todos los trabajos de Woodward, es un detallado recuento de esos días, pero también permite conocer el carácter de sus protagonistas, desde Tenet al secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el propio vicepresidente Cheney, entre otros.

Documentales

9/11 así se vivió en la Casa Blanca

(Apple TV-BBC)

Estrenada para la conmemoración de los 20 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el documental -coproducido por Apple TV y la BBC- ofrece un intenso relato de cómo se vivió ese día al interior del gobierno de Estados Unidos, desde el desconcierto inicial a las decisiones que se adoptaron y la reacción posterior. Uno de los grandes aciertos del documental es que la historia es contada por sus propios protagonistas, entre estos el Presidente George W. Bush, el vicepresidente Dick Cheney, la asesora de seguridad nacional Condolezza Rice y el secretario de Estado Colin Powell. Habla incluso Mark Tillman, piloto del Air Force One que trasladó al mandatario a un lugar seguro tras conocerse los ataques. Es probablemente el más completo recuento fílmico desde el interior del gobierno de ese día.

Turning Point Generation 9/11

(Netflix)

¿Qué efecto tuvieron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en lo que sucede hoy en Estados Unidos? Según el documental de Brian Knappenberger, recientemente estrenado en Netflix, lo sucedido ese día y especialmente las decisiones adoptadas inmediatamente después son claves para entender la realidad actual en ese país, marcada por la división y la polarización. La cinta recoge la voz de sobrevivientes a los atentados, pero también de los soldados que lucharon en Afganistán y su duro regreso a casa, y también de afganos que escaparon de los talibanes, pero se enfrentaron luego a la discriminación en Estados Unidos, donde llegaron como refugiados. Como recuerda The Guardian, el documental apunta a que muchos de los conceptos que marcan la política de Estados Unidos, como la idea de la seguridad de las fronteras o incluso las teorías conspirativas, florecieron el 11-S.

American Manhunt: Osama bin Laden

(Netflix)

Estados Unidos demoró casi una década desde los atentados del 11-S en encontrar a Osama bin Laden. Este documental, en tres capítulos, cuenta la historia de cómo se logró ese objetivo, en la voz de sus protagonistas. Un relato que va desde las definiciones de la CIA y del sistema de inteligencia de Estados Unidos inmediatamente después de los atentados, al riguroso proceso para ubicar al mensajero del líder de Al Qaeda que les permitiría llegar hasta su escondite en Abbottabad. Un camino atravesado por frustraciones, como la fallida captura en Tora Bora, hasta la tensión y posterior emoción de la operación en Abbottabad en la Situation Room de la Casa Blanca, donde el entonces presidente Barack Obama y sus colaboradores siguieron minuto a minuto la decisiva acción comando de los Navy Seal.

Generation 9/11

(PBS)

De las casi tres mil personas que murieron en los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, más de un centenar eran hombres que estaban a punto de ser padres. Este documental de la cadena pública estadounidense PBS, estrenado en 2021, cuenta la historia de siete niños -en ese entonces de casi 20 años- que nunca conocieron a sus padres, muertos en los ataques. Un retrato íntimo de las otras víctimas del 11-S, donde cuentan no sólo lo que significó ese día para ellos, sino cómo ha sido crecer en el Estados Unidos posterior a los atentados de Al Qaeda, marcado por la guerra contra el terrorismo, los conflictos en Afganistán e Irak y el gobierno de Donald Trump. En resumen, es la historia de toda una generación marcada por la sombra de los atentados.