Trump asegura que “hará realidad” su promesa de pagar US$5.000 a cada estadounidense pese a las críticas demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que hará realidad su promesa de otorgar US$5.000 a cada ciudadano adulto del país si los republicanos vencen en las elecciones de mitad de mandato -las ‘midterms’- y además criticó al Partido Demócrata por tratar de desmentirlo.

“El dividendo de $5.000 de Trump, otorgado a todos los adultos en Estados Unidos debido a que nuestro país está recibiendo miles de millones de dólares en desarrollo económico, inversión y éxito rotundo, está siendo criticado por los “demócratas” que esperan que nunca suceda. ¡Pero sucederá!, anunció el mandatario norteamericano en redes sociales.

Para luego prometer, en su publicación en Truth Social, que su propuesta se concretará tal como se hizo en diciembre con la decisión de su administración de entregar cheques por casi US$2.000 a los miembros de los militares estadounidenses.

“El regalo de US$1.776 que entregué el año pasado a nuestras Fuerzas Armadas, que parecía un proyecto condenado al fracaso: todo el mundo decía que no se podía hacer, pero se hizo; nuestros patriotas militares recibieron el dinero y les encantó”, argumentó Trump.

El inquilino de la Casa Blanca cerró su comentario reafirmando que “¡cuando digo algo, lo digo en serio! El dividendo de US$5.000 se hará realidad porque el pueblo de nuestro país se lo merece" y llamando a votar “republicano”.

Esto último en referencia directa a las elecciones de mitad de mandato, también conocidas como ‘midterms’, que el próximo 4 de noviembre llevarán a unos 230 millones de estadounidenses a las urnas.

En ellas se elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y a un tercio de los miembros del Senado. Además, en esta ocasión, se deberán ocupar tres escaños vacantes en la Cámara Alta y también se elegirá a 36 gobernadores y decenas de cargos ejecutivos a nivel estatal y local.