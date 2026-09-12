Mientras la Roja sigue sin DT titular: Gustavo Alfaro renueva con Paraguay de cara al Mundial 2030

Durante los últimos días la prensa paraguaya planteó que Gustavo Alfaro era alternativa para la selección chilena, que sigue sin entrenador titular. Mientras tanto, Nicolás Córdova se mantiene como el DT interino y es quien afrontará los amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre. Cualquier atisbo de misterio respecto a la continuidad del entrenador argentino en tierras guaraníes y alguna opción de cambio quedó descartada. Porque este viernes se confirmó su renovación.

La Albirroja anunció la permanencia de Alfaro por cuatro años más, hasta 2030. El nuevo vínculo abarca el próximo ciclo mundialista, hasta la cita que contempla como destino la Copa del Mundo de España, Portugal y Marruecos, y que también tiene a Paraguay como uno de los países sudamericanos que albergará el torneo, junto a Uruguay y Argentina. Dentro de este ciclo, otra gran prueba será la Copa América de 2028, con sede a definir.

Para disipar todo tipo de dudas, el propio presidente de la federación ratificó la renovación. Usando su cuenta de X, Robert Harrison, timonel de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), posteó una foto junto a Alfaro y una camiseta con el 2030 en el dorsal. “2030 allá vamos”, fue el mensaje del dirigente.

2030 allá vamos 💪🏻🇵🇾😉 pic.twitter.com/FlZUveJWiw — Robert Harrison P. (@RHarrisonP) September 11, 2026

En agosto de 2024, el entrenador argentino asumió la banca guaraní, luego de cortar anticipadamente su vínculo con Costa Rica. Desde que tomó la banca albirroja, Paraguay tuvo un meteórico ascenso en las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026, logrando una racha invicta de nueve partidos entre 2024 y 2025, incluyendo triunfos relevantes sobre Brasil, Argentina y Uruguay. La buena campaña permitió el regreso del combinado paraguayo a la Copa del Mundo después de 16 años.

La cita disputada este año en Canadá, Estados Unidos y México fue la segunda para Alfaro, luego de su experiencia con Ecuador en Qatar 2022. Luego de un estreno mundialista para el olvido, siendo goleado por EE.UU., posteriormente superó a Turquía y empató con Australia, lo que le permitió clasificar como uno de los terceros. En dieciseisavos de final dio uno de los mayores golpes del torneo, sacando de carrera a Alemania en tanda de penales. En octavos de final perdió con Francia y se acabó su periplo por América del Norte.

El balance general de Gustavo Alfaro con la Albirroja es de 24 partidos con 10 triunfos, ocho empates y seis derrotas. Entonces, será quien dirija a Paraguay en los amistosos de la próxima fecha FIFA: ante Bolivia, el 27 de septiembre, y contra Colombia, el 3 de octubre.