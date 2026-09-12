Vuelco en crimen de Mariana Sepúlveda: sobreseen a sujeto que confesó el homicidio por prescripción del delito

Santiago, 8 de septiembre de 2026. El Ministerio Público somete a control de detención a sujeto de 42 años que confeso el asesinato de Mariana Loreto Sepúlveda, joven que desapareció hace 18 años en la comuna de Conchalí. Foto: Jonnathan Oyarzún/Aton Chile

El Séptimo Juzgado de Garantía sobreseyó la investigación contra Ghislain Jesús Quiroz Carrizo y se procederá a su liberación, pese a haber confesado ser el autor del crimen de Mariana Sepúlveda, quien desapareció el año 2008 en la comuna de Recoleta, en la zona norte de la Región Metropolitana.

Cabe señalar que Quiroz, el domingo 6 de septiembre se acercó hasta una comisaría de Carabineros, donde confesó el crimen, tras lo cual se activaron una serie de diligencias investigativas que terminaron en la imputación del delito.

Durante esta jornada, previamente, se había determinado enviar a Quiroz hasta un centro asistencial de Gendarmería, luego de su formalización por homicidio calificado, exhumación ilegal e inhumación ilegal.

Según la información disponible, la última decisión del tribunal se determinó tras establecer que el delito prescribió. Para ello, fue fundamental un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que establece que el acusado no salió del país durante este período.

Esto guarda relación a que en el ordenamiento jurídico nacional, si el sujeto hubiera salido del país, se duplica el plazo de la vigencia del delito investigado, pero como eso no ocurrió, se dio por entendido que el plazo para acusarlo, venció.

El Ministerio Público anunció que apelará a la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía.

“La jueza tenía apuro de ir almorzar”

Tras conocerse la decesión de la justicia, la familia de Mariana Sepúlveda se mostró “consternada” por la liberación que recibirá Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, la que se espera se concrete en las próximas horas.

El padre de la víctima, Luis Sepúlveda, expresó su molestia con la determinación y también acusó premura durante la audiencia sostenida durante la mañana, y apuntó contra la jueza que dirigía la audiencia de formalización.

La madre, Marta, sostuvo que “recibimos la noticia en la tarde de que este hombre iba a salir. Estamos totalmente costernados. Es terrible”, indicó en declaraciones que recogió CHV.

En tanto, Luis Sepúlveda, manifestó que él esperaba que el sujeto cumpliera con la primera determinación de la internación en un recinto de salud, a la espera del avance de la investigación.

“Supuestamente este tipo iba a estar 60 días internado para que esto se aclarara (...) ahora se termina todo, al librar a esta persona no hay pruebas, no hay nada, entonces no se podrá seguir investigando esto”, sostuvo.

“La magistrada que tomó esta decisión de soltarlo o liberarlo, solo le falta preguntarnos si lo podemos tener acá y cuidarlo. Es una burla lo que están haciendo”, agregó.

Luis acusó premura en la audiencia de la mañana en el Juzgado de Garantía.

“Mientras el fiscal hablaba, ella (la jueza) le decía ‘por favor resúmame, más rápido’. Yo creo que era por la hora y ella estaba apurada con ir a almorzar. Era una señora bien gordita, yo creo que a lo mejor tenía hambre y no quería que el trabajo se terminara como corresponde. No quería ni que el fiscal le terminara de leer las pruebas, entonces para mí es molesto”, dijo Sepúlveda.

“Tiene que escuchar, hay una familia que está dolida. Nosotros estábamos allí y queríamos escuchar lo que pasó. Ver las pruebas y saber, pero que no llegue con sus órdenes de que todo hay que resumirlo”, reclamó el padre de la víctima.

Asimismo, relató que durante la audiencia el acusado dijo “yo la maté” y que todos los presentes escucharon, con lo que además puso en duda las versiones de que el sujeto tendría problemas mentales.