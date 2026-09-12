Arrau tras formalización de Fodich y funcionarios PDI: “Usar el poder del Estado para secuestrar y extorsionar es traicionar a todo Chile”

La noche de este viernes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió al caso del exfiscal Vinko Fodich y funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) involucrados en una red de secuestros, apuntando a que deben enfrentar todo el rigor de la ley.

Esto luego que durante esta jornada el 7° Juzgado de Garantía de Santiago formalizara a los siete imputados en el caso, entre ellos Fodich y tres funcionarios activos de PDI, vinculándolos principalmente a los delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión.

El tribunal encabezado por el Mario Cayul además resolvió que quedaran en prisión preventiva Fodich, el inspector de la PDI Rodrigo Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi, primo del líder del PDG y excandidato presidencial Franco Parisi.

“Usar el poder del Estado para secuestrar y extorsionar es traicionar a todo Chile”, comenzó apuntando Arrau en su cuenta en X, agregando que. “los antecedentes expuestos por Fiscalía contra tres integrantes de la PDI y el exfiscal Vinko Fodich son gravísimos”.

Para luego indicar a que “quienes fueron preparados para combatir el crimen deben enfrentar todo el rigor de la ley si usan esos conocimientos para cometerlo” .

Usar el poder del Estado para secuestrar y extorsionar es traicionar a todo Chile. Los antecedentes expuestos por Fiscalía contra tres integrantes de la PDI y el exfiscal Vinko Fodich son gravísimos. Quienes fueron preparados para combatir el crimen deben enfrentar todo el rigor… pic.twitter.com/ZXUBZgcjoU — Martín Arrau GH. (@martinarrau) September 12, 2026

De la misma forma, en su publicación el secretario de Estado apoyó al director general de la PDI, Eduardo Cerna, quien más temprano se mostró contrario a que los funcionarios de la PDI formalizados cumplan prisión preventiva en cuarteles de la institución.

Cerna expresó tal posición en un oficio que envió al juzgado, en que hizo presente su “opinión negativa” sobre el “eventual cumplimiento en recintos institucionales, de la medida cautelar de prisión preventiva que pudiera decretarse respecto de los imputados Pablo Gajardo Romo, Rodrigo Navarrete Umaña y Sebastián Gajardo Rojas”.

Un punto de vista al cual trató de hacer referencia en la audiencia de este viernes el abogado que compareció en representación de la PDI, siendo frenado en seco por el juez Cayul, quien le pidió “no siga, por favor. Absolutamente no ha lugar a cualquier opinión, consejo, sugerencia”.

Ante esto, Arrau afirmó que “respaldo la oposición del director general Eduardo Cerna a que los policías imputados cumplan prisión preventiva en cuarteles. La independencia judicial no impide escuchar las razones de la institución y responder fundadamente”.