SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía Supraterritorial formaliza este viernes a exfiscal Vinko Fodich y a otros seis imputados por secuestro extorsivo

    Si bien aún se mantienen diligencias en curso, hasta ahora hay tres funcionarios de la PDI a quienes se les comunicarán cargos. Al abordar el asunto, el ministro de Seguridad calificó el caso como "preocupante".

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Foto: PFV Abogados.

    A partir de las 10.30 horas de este viernes, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se realizará la audiencia en que el exfiscal Vinko Fodich y otros seis imputados serán formalizados por secuestro extorsivo, extorsión y otros delitos. Esto, en el marco de una indagación liderada por la Fiscalía Supraterritorial que encabeza el fiscal Miguel Ángel Orellana.

    De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, la causa surgió a raíz de la denuncia que estampó un ciudadano chino que dijo haber sido víctima de secuestro y que fue liberado sólo después de desembolsar considerables sumas de dinero.

    Dado que en medio de su relato la víctima dio cuenta de hechos que escapaban de la dinámica que habitualmente suelen comentar víctimas de este tipo de delitos, los investigadores ampliaron el abanico de diligencias a desarrollar, llegando a una estructura criminal en que Fodich y tres funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI) se posicionan como piezas clave.

    Así fue como se identificó, además, a otros tres civiles que formaban parte de la estructura, entre quienes está el primo del excandidato presidencial Franco Parisi, Luis Moraga Parisi.

    “Efectivamente hay una audiencia fijada de formalización de investigación para el día de mañana. Y ese es el momento en que vamos a señalar con precisión la participación de las distintas personas. Fueron detenidas el día de ayer, la detención fue ampliada hasta el día de mañana en virtud de las disposiciones legales que así lo permiten”, comentó durante esta jornada el fiscal Orellana. El persecutor luego agregó: “Los delitos son los de secuestro extorsivo, extorsión y otros delitos funcionarios vinculados”.

    En el mismo sentido, agregó que, por el momento, sólo puede confirmar que el abogado Fodich sí está detenido y que va a ser formalizado. “El resto de los detalles no los podemos entregar hasta mañana, primero, porque mañana es la formalización; segundo, porque se encuentran una serie de diligencias en curso que están siendo desarrolladas con todo éxito”.

    De acuerdo con antecedentes reportados por Mega, entre las diligencias desplegadas las últimas horas estuvo el allanamiento de un lugar en que la víctima denunció haber permanecido retenido y que fue ambientado como un cuartel de la policía.

    En el lugar había una mesa rectangular sobre la que había computadores y carpetas con emblemas de la PDI y del FBI. Desde ahí efectivos policiales incautaron una imagen de Donald Trump, pendones y los supuestos documentos.

    “Es preocupante”

    En el marco de una actividad por un decomiso de droga, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue consultado sobre el caso, momento en que señaló que la situación “por supuesto que es preocupante”.

    “Es preocupante que haya funcionarios policiales vinculados, detenidos. Y más que preocupante, es de las cosas que tenemos que atacar con toda decisión”, mencionó el ministro.

    Asimismo, recordó la reciente detención de funcionarios de Gendarmería, apuntando que “la decisión de este gobierno, y tiene que ser la decisión del Estado de Chile, es la de atacar la corrupción. No me voy a referir a exfuncionarios, que también están siendo imputados. Pero cuando hay personas activas, vinculadas a actos ilícitos, a actos de corrupción, es de la máxima gravedad”.

    Es así como el secretario también manifestó que “es así como se empieza a destruir el Estado. Así se destruye la credibilidad”.

    “Este gobierno va a apoyar con todo a las policías, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería, que son las que corresponden a este ministerio, pero también va a ser duro, inflexible, con quienes se salgan del camino”, enfatizó.

    Más sobre:Vinko FodichsecuestroFiscalía SupraterritorialPDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Al menos 9 personas fallecidas: voraz incendio afecta a hogar de adultos mayores en Pitrufquén

    Estadio Nacional recibe a miles de visitantes para conmemorar los 53 años del golpe de Estado

    Detienen a cinco personas durante patrullajes preventivos por 11-S en Cerro Navia: portaban más de 90 bombas molotov

    Trump asegura que “hará realidad” su promesa de pagar US$5.000 a cada estadounidense pese a las críticas demócratas

    Lady Gaga se convierte en madre por primera vez junto a su novio Michael Polansky

    Barricadas incendiarias, disparos, fuegos artificiales y detenidos por porte de molotov marcan noche de nuevo aniversario del 11-S

    Lo más leído

    1.
    Tribunal condena a pareja de banquetera de Viña del Mar tras colaborar en investigación por estafa en matrimonios no realizados

    Tribunal condena a pareja de banquetera de Viña del Mar tras colaborar en investigación por estafa en matrimonios no realizados

    2.
    Juez frena en seco a abogado de la PDI que expuso opinión de Cerna por eventual prisión de detectives ligados a caso Vinko Fodich

    Juez frena en seco a abogado de la PDI que expuso opinión de Cerna por eventual prisión de detectives ligados a caso Vinko Fodich

    3.
    El exrector Luis Riveros (U. de Chile) entre ellos: los 18 nuevos representantes de Kast en las universidades estatales

    El exrector Luis Riveros (U. de Chile) entre ellos: los 18 nuevos representantes de Kast en las universidades estatales

    4.
    Reportan barricadas en distintos puntos de la capital por nuevo aniversario del 11-S

    Reportan barricadas en distintos puntos de la capital por nuevo aniversario del 11-S

    5.
    Exministra Steinert se integra a AthenaLab para investigar cambios jurídicos en la persecución al crimen organizado

    Exministra Steinert se integra a AthenaLab para investigar cambios jurídicos en la persecución al crimen organizado

    6.
    ¿Quién se hace cargo? El debate que se abre tras el aumento de autos decomisados que terminan en recintos policiales

    ¿Quién se hace cargo? El debate que se abre tras el aumento de autos decomisados que terminan en recintos policiales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Al menos 9 personas fallecidas: voraz incendio afecta a hogar de adultos mayores en Pitrufquén
    Chile

    Al menos 9 personas fallecidas: voraz incendio afecta a hogar de adultos mayores en Pitrufquén

    Estadio Nacional recibe a miles de visitantes para conmemorar los 53 años del golpe de Estado

    Detienen a cinco personas durante patrullajes preventivos por 11-S en Cerro Navia: portaban más de 90 bombas molotov

    CMPC recibe cesión de terreno para nuevo terminal portuario en Rio Grande do Sul
    Negocios

    CMPC recibe cesión de terreno para nuevo terminal portuario en Rio Grande do Sul

    Canal 13 más que duplica sus pérdidas el primer semestre, pese a aumento en los ingresos

    Gobierno oficializa la categoría de vino de “bajo alcohol” ante cambios de consumo y menores ventas del sector

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno
    Tendencias

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    Mientras la Roja sigue sin DT titular: Gustavo Alfaro renueva con Paraguay de cara al Mundial 2030
    El Deportivo

    Mientras la Roja sigue sin DT titular: Gustavo Alfaro renueva con Paraguay de cara al Mundial 2030

    Una seleccionada chilena llega al fútbol italiano: Millaray Cortés deja Sevilla y ficha en la Fiorentina

    Brilla en Europa: Martina Weil logra su mejor tiempo de la temporada y avanza a la final en Budapest

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Lady Gaga se convierte en madre por primera vez junto a su novio Michael Polansky
    Cultura y entretención

    Lady Gaga se convierte en madre por primera vez junto a su novio Michael Polansky

    Roberto Musso de El Cuarteto de Nos: “Esta no es la banda que le gustaba al papá cuando era joven”

    La avanzada de escritores que va a Alemania para preparar a Chile como Invitado de la Feria del Libro de Frankfurt 2027

    Trump asegura que “hará realidad” su promesa de pagar US$5.000 a cada estadounidense pese a las críticas demócratas
    Mundo

    Trump asegura que “hará realidad” su promesa de pagar US$5.000 a cada estadounidense pese a las críticas demócratas

    La UE reitera que los asentamientos en Cisjordania son “ilegales” tras críticas de Israel a Kallas por comparación con Crimea

    Anthropic desarticula una campaña con IA para influir en la opinión pública sobre la guerra de Sudán

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”
    Paula

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis