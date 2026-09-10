Fiscalía Supraterritorial formaliza este viernes a exfiscal Vinko Fodich y a otros seis imputados por secuestro extorsivo

A partir de las 10.30 horas de este viernes, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se realizará la audiencia en que el exfiscal Vinko Fodich y otros seis imputados serán formalizados por secuestro extorsivo, extorsión y otros delitos. Esto, en el marco de una indagación liderada por la Fiscalía Supraterritorial que encabeza el fiscal Miguel Ángel Orellana.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, la causa surgió a raíz de la denuncia que estampó un ciudadano chino que dijo haber sido víctima de secuestro y que fue liberado sólo después de desembolsar considerables sumas de dinero.

Dado que en medio de su relato la víctima dio cuenta de hechos que escapaban de la dinámica que habitualmente suelen comentar víctimas de este tipo de delitos, los investigadores ampliaron el abanico de diligencias a desarrollar, llegando a una estructura criminal en que Fodich y tres funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI) se posicionan como piezas clave.

Así fue como se identificó, además, a otros tres civiles que formaban parte de la estructura, entre quienes está el primo del excandidato presidencial Franco Parisi, Luis Moraga Parisi.

“Efectivamente hay una audiencia fijada de formalización de investigación para el día de mañana. Y ese es el momento en que vamos a señalar con precisión la participación de las distintas personas. Fueron detenidas el día de ayer, la detención fue ampliada hasta el día de mañana en virtud de las disposiciones legales que así lo permiten”, comentó durante esta jornada el fiscal Orellana. El persecutor luego agregó: “Los delitos son los de secuestro extorsivo, extorsión y otros delitos funcionarios vinculados”.

En el mismo sentido, agregó que, por el momento, sólo puede confirmar que el abogado Fodich sí está detenido y que va a ser formalizado. “El resto de los detalles no los podemos entregar hasta mañana, primero, porque mañana es la formalización; segundo, porque se encuentran una serie de diligencias en curso que están siendo desarrolladas con todo éxito”.

De acuerdo con antecedentes reportados por Mega, entre las diligencias desplegadas las últimas horas estuvo el allanamiento de un lugar en que la víctima denunció haber permanecido retenido y que fue ambientado como un cuartel de la policía.

En el lugar había una mesa rectangular sobre la que había computadores y carpetas con emblemas de la PDI y del FBI. Desde ahí efectivos policiales incautaron una imagen de Donald Trump, pendones y los supuestos documentos.

“Es preocupante”

En el marco de una actividad por un decomiso de droga, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue consultado sobre el caso, momento en que señaló que la situación “por supuesto que es preocupante”.

“Es preocupante que haya funcionarios policiales vinculados, detenidos. Y más que preocupante, es de las cosas que tenemos que atacar con toda decisión”, mencionó el ministro.

Asimismo, recordó la reciente detención de funcionarios de Gendarmería, apuntando que “la decisión de este gobierno, y tiene que ser la decisión del Estado de Chile, es la de atacar la corrupción. No me voy a referir a exfuncionarios, que también están siendo imputados. Pero cuando hay personas activas, vinculadas a actos ilícitos, a actos de corrupción, es de la máxima gravedad”.

Es así como el secretario también manifestó que “es así como se empieza a destruir el Estado. Así se destruye la credibilidad”.

“Este gobierno va a apoyar con todo a las policías, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería, que son las que corresponden a este ministerio, pero también va a ser duro, inflexible, con quienes se salgan del camino”, enfatizó.