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    Lady Gaga se convierte en madre por primera vez junto a su novio Michael Polansky

    La megaestrella pop fue vista por California, en Estados Unidos, caminando mientras portaba un bebé de corta edad junto a su pecho.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Lady Gaga se convierte en madre de su primer hijo junto a su novio Michael Polansky

    La megaestrella del pop Lady Gaga se convirtió en madre de su primer hijo a los 40 años junto a su prometido, el empresario Michael Polansky (42) de acuerdo con reportes de medios internacionales, cumpliendo así con sus deseos expresados en el último tiempo.

    La información comenzó a circular durante esta tarde, luego de que se difundieran imágenes de Stefani Germanotta (nombre real de la cantante), llevando a un bebé de corta edad sobre un portabebés que cargaba junto a su pecho, mientras caminaba por un barrio del norte de California, Los Angeles, Estados Unidos.

    La información también habría sido confirmada por el sitio Six Page y Entertainment Weekly, aunque representantes de la múltiple ganadora del Grammy no respondieron a las solicitudes de comentarios.

    Hasta ahora, la artista no ha hecho un pronunciamiento oficial en sus redes sociales.

    En ese sentido, se desconoce la fecha del nacimiento del primogénito de la voz de Born This Way y Artpop, como tampoco se sabe su nombre ni su sexo.

    En el último tiempo Gaga ha estado alejada de la esfera pública y durante el año 2025 manifestó en múltiples entrevistas su deseo de convertirse en madre.

    “Estoy emocionada de ser madre. Antes tenía mucha aprensión al respecto”, dijo en una entrevista con el New York Times en marzo de 2025. En noviembre de 2025, a Rolling Stone, señaló que “ser madre es lo que más deseo”.

    Ahora, después del final del Mayhem Ball Tour, que concluyó en abril e incluyó 86 conciertos a nivel mundial, Gaga habría concretado su sueño junto a su novio, con quien mantiene una relación sentimental desde marzo de 2024.

    Más sobre:Lady GagaHijoLittle monsterMichael Polanskymadre

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