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    Corea del Norte lanza múltiples misiles de corto alcance tras ejercicios militares de Seúl, EE.UU. y Japón

    Los proyectiles recorrieron unos 250 kilómetros desde Wonsan, según las Fuerzas Armadas surcoreanas. Corea del Sur convocó una reunión de emergencia y calificó los lanzamientos como una “grave” violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

    Por 
    Felipe Rivera
    Corea del Norte lanza múltiples misiles de corto alcance tras ejercicios de Seúl, EE.UU. y Japón

    Corea del Norte lanzó este sábado múltiples misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, un día después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeran cinco días de ejercicios militares conjuntos.

    El Estado Mayor Conjunto surcoreano informó que los proyectiles fueron disparados desde la zona de Wonsan, en la costa oriental de Corea del Norte, alrededor de las 5:20 horas locales, y que recorrieron aproximadamente 250 kilómetros.

    Las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos siguieron los lanzamientos desde su etapa inicial e intercambiaron información con Japón, según señaló el organismo militar surcoreano.

    La oficina presidencial de Corea del Sur convocó posteriormente una reunión de emergencia para evaluar la situación de seguridad y revisar las eventuales medidas de respuesta.

    El gobierno de Lee Jae Myung llamó además a mantener una “postura de preparación impecable” e instó a Pyongyang a “cesar de inmediato dichos lanzamientos”, que calificó como una “grave” violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

    Respuesta a ejercicios “Freedom Edge”

    Las pruebas se produjeron un día después del término de “Freedom Edge”, una serie de maniobras conjuntas de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

    Según el Ejército estadounidense, los ejercicios reunieron durante cinco días a fuerzas marítimas, aéreas, médicas y cibernéticas de los tres países y estuvieron destinados a “mejorar la coordinación, optimizar la interoperabilidad y fortalecer la preparación defensiva trilateral”.

    Corea del Norte había cuestionado previamente estas maniobras. Durante la semana, el ministro de Defensa norcoreano, Kim Song-gi, amenazó con adoptar contramedidas frente a los ejercicios, mientras Pyongyang los calificó como una “amenaza” para Corea del Norte y otros países de la región.

    Los ejercicios se realizaron después de que Corea del Sur y Estados Unidos redujeran en agosto la extensión de sus maniobras anuales “Ulchi Freedom Shield”, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara acotarlas.

    Ese mismo mes, Corea del Norte había realizado otra serie de lanzamientos hacia el mar. Las pruebas ocurrieron pese a que Trump manifestó su intención de volver a reunirse durante este año con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

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