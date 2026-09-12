Zelenski asegura que se reuniría con Putin en una eventual cumbre del G20 en Miami. En la imagen, Volodimir Zelenski.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que estaría dispuesto a reunirse con Vladimir Putin si ambos fueran invitados a la cumbre del G20 en Miami.

Consultado sobre si acudiría en caso de que Putin fuera invitado, Zelenski respondió: “Sí, por supuesto, tenemos que ir. Tenemos que reunirnos, hablar y tomar decisiones. No se trata de palabras”.

“Lo único que cuenta son los resultados. Los resultados son lo que importante, eso es todo”, agregó durante una entrevista con el medio DW.

Zelenski asegura que se reuniría con Putin en una eventual cumbre del G20 en Miami. En la imagen, Volodimir Zelenski.

Posibles negociaciones con Rusia

Zelenski también se refirió a la posibilidad de conversaciones de paz con Rusia y sostuvo que Ucrania busca avanzar hacia la paz.

“Quizás a alguien no le guste la palabra ‘alto el fuego’. Para mí no me importa a quién le guste o a quién no. Nosotros amamos la vida. Queremos la paz, y por eso es por lo que hablamos”, señaló.

Respecto de posibles puntos de partida para unas negociaciones, planteó: “¿Qué puede llevarnos a algún tipo de negociación? La energía y el grano. Ese es el primer paso. Lo que podemos alcanzar”.

El mandatario ucraniano abordó además la reciente visita a Kiev de Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente estadounidense, Donald Trump.

Zelenski asegura que se reuniría con Putin en una eventual cumbre del G20 en Miami. En la imagen Jared Kushner y Steve Witkoff.

“Es una buena señal. Es importante que no se hayan limitado a visitar Moscú y hayan venido también a Kiev. Ante todo, es una muestra de respeto hacia nuestro pueblo”, afirmó.

Según Zelenski, Ucrania se encuentra actualmente en una mejor posición para una eventual negociación.

“Ucrania es ahora mucho más fuerte. Rusia sufre bajas... Rusia pierde, ya saben, más de 30.000 personas al mes , y ese es un precio muy alto por sus movimientos, avances muy lentos en el campo de batalla”, sostuvo. “Por eso creemos que ahora estamos en una buena posición para las negociaciones”.

Zelenski asegura que se reuniría con Putin en una eventual cumbre del G20 en Miami. En la imagen, un soldado ruso.

Zelenski pide más misiles Patriot

Durante la entrevista, Zelenski insistió en la necesidad de contar con más misiles Patriot durante los meses de invierno.

“Actualmente, Rusia produce 140 misiles balísticos al mes. Según las normas de la OTAN, si quieres destruir 140 misiles, necesitas una proporción de uno a dos, es decir, 280 misiles. Nunca dispondremos de 280 misiles al mes; de hecho, contar con 100 misiles mensuales ya supone un enorme desafío”, afirmó.

“Eso es lo que quiero: disponer de entre 100 y 120 para estos meses difíciles, especialmente los meses de frío”, agregó.

Zelenski señaló que estos misiles podrían obtenerse desde Estados Unidos, ya sea a través de sus reservas o de su producción, aunque apuntó a las limitaciones existentes.

Zelenski asegura que se reuniría con Putin en una eventual cumbre del G20 en Miami. En la imagen, misíles Patriot.

“Ellos tienen la voluntad política de vender y ayudar, pero la capacidad de producción no es muy grande. Así que las reservas son una opción”, explicó.

Sobre la posibilidad de que Estados Unidos entregue esos sistemas, señaló: “No lo sé. Ya veremos”.

Ayuda europea y asociación con Canadá

El presidente ucraniano también pidió un mayor aporte de los países europeos que respaldan a Ucrania.

“Todos los europeos que realmente nos apoyan tienen lo que necesitamos. Deben aportar todo lo posible. Con todo el respeto hacia ellos, tienen que dar lo necesario para que los ucranianos salven sus vidas”, afirmó.

Zelenski asegura que se reuniría con Putin en una eventual cumbre del G20 en Miami. En la imagen, Zelenski en Canadá. PRESIDENTE ZELENSKI EN X

Además, se refirió a un sistema antimisiles paneuropeo denominado Freya, respecto del cual señaló que el objetivo es tener listo el primer sistema para finales de diciembre, comprobar su funcionamiento y posteriormente avanzar hacia una fase de producción.

Zelenski destacó además la firma de una declaración destinada a establecer una asociación estratégica a largo plazo con Canadá, que abarca materias de seguridad, financiación, energía, políticas para veteranos, cultura, relaciones y cuestiones humanitarias.

“Así que es una decisión verdaderamente histórica, y me alegra que la hayamos logrado”, señaló.

Según lo expuesto, Zelenski y Mark Carney pusieron en marcha esta asociación mediante una serie de contratos, incluida la producción de millones de drones para la defensa de ambos países.

“Ayer tomamos una decisión sobre 350 millones de dólares destinados a misiles, específicamente para los Patriot; es una gran decisión, una decisión importante”, agregó.