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    China, Rusia e Irán llegan a Nueva Delhi para una cumbre Brics tensionada por guerras y divisiones internas

    La cita de dos días reunirá a los 11 miembros del bloque con el desafío de mostrar cohesión frente a las guerras en Ucrania y Medio Oriente, y las tensiones comerciales. Lula da Silva no asistirá y Brasil será representado por su canciller, Mauro Vieira.

    Por 
    Felipe Rivera
    China, Rusia e Irán llegan a Nueva Delhi para una cumbre Brics tensionada por guerras y divisiones internas X @narendramodi

    Los líderes de los Brics abren este sábado en Nueva Delhi su cumbre número 18, una reunión de dos días en la que el bloque buscará reforzar el peso de las economías emergentes en la gobernanza mundial, pero que estará atravesada por las guerras en Ucrania y Medio Oriente, las tensiones comerciales y las dificultades internas para alcanzar posiciones comunes.

    La cita tendrá entre sus principales protagonistas al primer ministro indio, Narendra Modi; el presidente chino, Xi Jinping; el mandatario ruso, Vladímir Putin; y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

    Xi llegó a India por primera vez en siete años, en momentos en que Beijing y Nueva Delhi buscan consolidar un acercamiento después de años de tensiones y del enfrentamiento militar registrado en la frontera del Himalaya en 2020. Su eventual encuentro bilateral con Modi aparece como uno de los focos de la cita.

    Putin, en tanto, llegó el viernes a Nueva Delhi y sostuvo previamente una reunión con Modi para abordar cooperación en defensa, energía y comercio, además de las guerras en Ucrania y Medio Oriente. Pezeshkian también participa de la cumbre, en momentos en que el conflicto regional involucra directamente a Irán.

    Quien no estará presente será el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que decidió permanecer concentrado en su campaña por la reelección y delegó la representación brasileña en el canciller Mauro Vieira.

    Quiénes integran los Brics

    El bloque cuenta hoy con 11 miembros de pleno derecho: Brasil, China, Egipto, Etiopía, India, Indonesia, Irán, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos.

    A ellos se suman países socios como Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.

    En conjunto, los miembros concentran cerca del 49,5% de la población mundial, el 40% del PIB global y el 26% del comercio internacional, cifras que explican el peso económico adquirido por una agrupación que comenzó en 2009 con Brasil, Rusia, India y China y a la que posteriormente se incorporó Sudáfrica.

    La ampliación, sin embargo, también ha complicado la búsqueda de consensos. Entre sus integrantes conviven potencias con intereses estratégicos divergentes y relaciones bilaterales tensionadas, desde India y China hasta Irán y Emiratos Árabes Unidos, además de los desacuerdos vinculados a las guerras actualmente en desarrollo.

    Reforma de organismos internacionales y comercio

    La primera sesión de este sábado en el centro de convenciones Bharat Mandapam estará dedicada a la “gobernanza global inclusiva y el fortalecimiento del multilateralismo”.

    Los miembros negocian una declaración que contempla referencias a la reforma de las instituciones internacionales y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una mayor representación de los países en desarrollo en los organismos multilaterales y una posición común frente al terrorismo.

    En materia económica, Modi pidió al Consejo Empresarial de los Brics identificar las 10 principales barreras al comercio interno del grupo y advirtió que el intercambio mundial solo puede desarrollarse si las rutas marítimas permanecen seguras.

    Entre los temas que podrían avanzar durante la cumbre se encuentran también la cooperación monetaria, una arquitectura financiera alternativa para facilitar intercambios entre los miembros, la agricultura y la seguridad alimentaria.

    Las guerras tensionan la cumbre

    La principal dificultad estará en las divergencias geopolíticas.

    Rusia participa de la reunión mientras mantiene la guerra en Ucrania y enfrenta sanciones occidentales. India, pese a conservar una relación histórica con Moscú y continuar importando petróleo ruso, también mantiene vínculos estratégicos con Estados Unidos y evita alinearse abiertamente con alguno de los bloques.

    La guerra en Medio Oriente supone otra línea de fractura. Irán forma parte de los Brics, al igual que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, países con intereses regionales distintos y que han mantenido fuertes tensiones con Teherán.

    De hecho, la reunión de ministros de Exteriores realizada en Nueva Delhi en mayo terminó sin una declaración conjunta, debido a discrepancias profundas sobre el conflicto en Asia Occidental.

    Para la presidencia india, uno de los principales objetivos será precisamente mantener la cohesión de un bloque que, pese a su creciente peso económico, todavía no ha conseguido traducirlo en una capacidad política equivalente.

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