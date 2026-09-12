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    Trump señala que le “encantaría” la unificación de Irlanda

    "Creo que sería algo estupendo. Quiero decir, ¿Cómo podría ser malo?”, ha subrayado Trump desde Irlanda, a donde viajado para una visita de dos días.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este sábado que le “encantaría” la unificación de Irlanda, incidiendo en que Reino Unido tendría “algo que decir” pero recalcado que sería “algo fantástico”.

    “No quiero causar ningún problema, pero te diré que me encantaría verlo unificado. Tengo amigos en ambos lados, gente estupenda. Son irlandeses. Me encantaría verlo unificado”, ha afirmado en declaraciones junto al primer ministro irlandés, Michéal Martin, en el marco de su visita de dos días al país.

    “Tienen aquí al hombre adecuado para ponerlo en marcha, pero sí, creo que sería algo fantástico”, ha añadido, apuntando hacia Martin, en respuesta a las preguntas de los periodistas.

    Trump ha reconocido que Reino Unido “tendrá algo que decir al respecto”, en referencia a Irlanda del Norte, territorio que pertenece a Reino Unido. “Pero creo que sería algo estupendo. Quiero decir, ¿Cómo podría ser malo?”, ha subrayado desde Irlanda, a donde viajado para una visita de dos días, principalmente para seguir un torneo de golf.

    Posteriormente en declaraciones desde la Embajada estadounidense en Dublín, el presidente estadounidense ha ironizado con que es una pregunta en la que “no importa lo que digas que no hay una respuesta buena” y ha señalado que la respuesta “genial” que ha dado se leerá en los periódicos de mañana. Si bien ha vuelto a insistir en que “sería genial” la unificación de la isla.

    El conflicto armado del Irlanda del Norte entre unionistas que abogan por mantener los lazos con Reino Unido y nacionalistas irlandeses que piden unificar Irlanda se prolongó casi 30 años hasta la firma de los tratados de Viernes Santo de 1998, dejando más de 3.500 muertos.

    Pese a que en la actualidad siguen las tensiones entre ambas comunidades dichos acuerdos establecieron el un marco político para resolver la cuestión bajo un régimen autonómico bajo soberanía de Reino Unido.

    Más sobre:IrlandaReino UnidoEstados UnidosDonald Trump

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