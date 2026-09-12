Bancada de diputados RN propone establecer un comité nacional de seguridad para coordinar Fiestas Patrias

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó el plan “Fiestas Patrias Seguras 2026″, una batería de 17 propuestas que pretende reforzar la seguridad durante las celebraciones este 18 y 19 de septiembre.

De acuerdo a los parlamentarios de RN, encabezada por el diputado Diego Schalper, la iniciativa tiene “énfasis en la prevención de delitos, la protección de niños y el despliegue policial en fondas, carreteras, terminales y sectores rurales”.

Una de las principales propuestas consiste en la creación de un comité nacional de seguridad de fiestas patrias, que estaría encabezado por el ministro de Seguridad, Martin Arrau, e integrado por Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, Senda, el SAG, autoridades regionales y municipios.

En concreto, este comité multidisciplinario se encargaría de elaborar un mapa nacional de puntos críticos, coordinar los contingentes y sistemas de televigilancia, fijar metas para el despliegue preventivo y entregar un balance público una vez finalizadas las celebraciones.

En esa misma línea, la bancada propuso la coordinación obligatoria con seguridad municipal, a través de la creación de mesas operativas entre Ministerio de Seguridad, Carabineros y municipios para “distribuir funciones, cámaras, patrullajes municipales y capacidad de respuesta durante toda la celebración”.

Asimismo, la iniciativa incluye más de 10 medidas enfocadas en la prevención en materia de seguridad como el refuerzo policial extraordinario en fondas, ramadas, rutas y terminales de buses.

En esa misma línea, la bancada de RN propuso aumentar las fiscalizaciones en las cuadras circundantes a las fondas para combatir encerronas, robos de vehículos, riñas y asaltos a quienes regresan a sus hogares, además de las fiscalización de armas de fuego y consumo de alcohol.

El plan, igualmente, propone la fiscalización de trazabilidad de animales y carnes; bajo operativos conjuntos de Carabineros, PDI, SAG, municipios y autoridad sanitaria para “detectar animales robados, faenamiento clandestino y comercialización ilegal de carne”.

Por otro lado, el plan presentado por los parlamentarios tiene un par de medidas enfocadas en la protección de niños, niñas y adolescentes como la aplicación de una “pulsera segura” de identificación para niños en fondas y eventos masivos.

Asimismo, plantearon puntos de encuentro y protocolo “Niño Perdido”, que consiste en promover un punto de encuentro en caso de la perdida de un niño, el que será conocido por Carabineros, seguridad municipal y organizadores.