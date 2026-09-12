Incendio en hogar de Pitrufquén: investigan permisos, denuncias previas y eventuales responsabilidades tras 16 muertes

Nuevos antecedentes comenzaron a conocerse este sábado sobre el hogar de adultos mayores El Edén, en la localidad de Villa Comuy, comuna de Pitrufquén, donde un incendio dejó 16 personas fallecidas y otras 10 evacuadas durante la noche del viernes.

Mientras el Ministerio Público investiga las causas del siniestro, las autoridades también buscan determinar si el establecimiento funcionaba con sus permisos sanitarios en regla, el estado de fiscalizaciones anteriores y las eventuales responsabilidades administrativas o penales.

El delegado presidencial regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, señaló durante la mañana que la Seremi de Salud y el Servicio de Salud Araucanía Sur se encuentran recopilando los antecedentes del recinto.

“Estamos en estas primeras horas tratando de reunir los antecedentes fidedignos para dar una respuesta sobre el particular”, sostuvo. Según explicó, el fiscal regional también le comunicó que se está indagando esta materia debido a su eventual relevancia para establecer responsabilidades futuras.

La revisión busca establecer, entre otros puntos, “si eventualmente contaba o no con los permisos sanitarios”, precisó el delegado.

El incendio se declaró cerca de las 22:30 horas del viernes y afectó al establecimiento ubicado en el kilómetro 21 de la Ruta S-70. Según el balance informado previamente por Carabineros, solo 10 de las personas que se encontraban en el lugar alcanzaron a ser evacuadas, mientras Bomberos encontró posteriormente a las 16 víctimas fatales.

Denuncia por maltrato y fiscalizaciones anteriores

Entre los antecedentes que ahora están siendo revisados figura una denuncia, que según informó el delegado Ljubetic se remonta a 2025 y permanecía en tramitación.

El delegado indicó que esa denuncia habría estado relacionada con “una situación de maltrato que eventualmente podría haber recibido alguno de los adultos mayores aquí en el lugar”. También sostuvo que existen otras fiscalizaciones que ya habrían concluido.

“Esa información sí la puedo confirmar, da cuenta de que fueron terminadas con multas precisamente porque se establecieron infracciones al decreto correspondiente que regula estas actividades”, afirmó.

La autoridad recalcó, sin embargo, que durante estas primeras horas todavía se está verificando en qué estado se encontraba el sumario pendiente y cuáles eran exactamente las autorizaciones vigentes del hogar.

Otro de los antecedentes que se encuentra bajo revisión es cuántas personas estaban a cargo de los adultos mayores al momento del incendio y qué calificación profesional tenían.

Incendio en hogar de Pitrufquén: investigan permisos, denuncias previas y eventuales responsabilidades tras 16 muertes X @g5_noticias

Ljubetic indicó que, de acuerdo con la información disponible hasta ahora, al menos una de las personas que sobrevivió era quien habría estado al cuidado de los residentes. “Estamos también confirmando cuál es la condición técnico profesional de ella, porque tampoco es posible aseverar ahora en estas primeras horas si efectivamente tenía o no la calidad de TENS”, señaló.

Respecto de versiones sobre un eventual cierre que pudiera haber dificultado la evacuación, el delegado sostuvo que, según la información entregada por Carabineros, la persona que estaba a cargo logró salir del recinto para pedir ayuda.

A juicio de Ljubetic, eso permitiría descartar preliminarmente que las personas hayan quedado imposibilitadas de salir por un cierre. Explicó que el principal obstáculo para el rescate habría sido la rápida propagación de las llamas en la zona central de la edificación.

Responsable del hogar declaró en calidad de imputada

En paralelo, el delegado presidencial informó que Carabineros tomó declaración a quien sería la responsable del hogar El Edén. Según mencionó, la mujer declaró en calidad de imputada. “Prestó esa declaración en esa condición, pero no se ha resuelto ninguna situación procesal sobre la misma”, explicó.

La investigación por el incendio quedó a cargo del Labocar y el OS-9 de Carabineros, bajo instrucciones del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de La Araucanía.

Mientras continúan las diligencias, los sobrevivientes fueron reubicados de manera provisoria y las autoridades trabajan para establecer su grado de dependencia y definir establecimientos adecuados para su traslado.

Ljubetic agregó que el Presidente José Antonio Kast fue informado personalmente de lo ocurrido y que tanto la ministra de Desarrollo Social como el subsecretario del Interior se encuentran al tanto de las coordinaciones desplegadas en la región.